Motorcykelbetjenten kunne se det med det samme. Den 36-årige mand på elcykel, der omkring klokken 16.04 kom kørende ad Ålekistevej i Vanløse, kørte stærkt.

Alt for stærkt.

Og så satte betjenten efter ham.

Det skulle dog vise sig ikke at blive en nem opgave at få cyklisten til at stoppe. Derfor blev der indledt en regulær jagt.

Flere politipatruljer blev kaldt til, og gennem 11 minutter forsøgte den 36-årige angiveligt ihærdigt at undslippe politiet. Gennem buskadser og stier hjulede den 36-årige afsted, indtil han blev indhentet og anholdt.

Nu er han så blevet sigtet for ikke én, men 'diverse' færdselsovertrædelser, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Her bliver det også beskrevet, at den 36-årige skal have kørt mindst 85 kilometer i timen.

Politiet har i forlængelse af anholdelsen beslaglagt elcyklen, der nu skal gennemgå nærmere undersøgelser.

