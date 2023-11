Politiet synes at have godt fat i sagen om bomben, der en tidlig septembermorgen detonerede ved Hells Angels' klubhus på Svanevej. To er fængslet og yderligere navngivne personer er i politiets søgelys.

Det bekræfter Knud Hvass, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Tirsdag blev to mænd fremstillet i grundlovsforhør, hvor de sigtes for at have spillet forskellige roller i forhold til bomben. I sigtelsen er yderligere tre navngivne samt desuden unavngivne medgerningsmænd nævnt i forbindelse med detonationen.

Knud Hvass vil ikke kommentere yderligere på de mistænkte medgerningsmænd. Til gengæld bekræfter han overfor B.T., at politiet i forbindelse med tirsdagens grundlovsforhør har gennemført en række ransagninger.

Blandt andet flere steder på den Københavnske Vestegn, fortæller Knud Hvass.

Dem samlede efterforskning har været rettet imod den forbudte LTF-bande, der siden i sommer har ligget i konflikt med Hells Angels.

Det er politiets vurdering, at sprængningen var en del af konflikten. Den gik af omkring klokken 05.35 om morgenen 9. september, og selvom detonationen kun knuste nogle ruder og flækkede et Hells Angels-skilt, så var braget voldsomt og kunne høres langt væk.

Bomben var konstrueret af nitrat og perchlorat. Altså en sprængladning, der var bestod af en kombination af gødning og et kemisk stof, der blandt anvendes til fyrværkeri.

Ved tirsdagens grundlovsforhør nægtede de to første sig skyldige. Her kom det frem, at gerningsmændene ifølge politiets foreløbige efterforskning havde konstrueret bomben i et sommerhus i Nordsjælland.

Det skete i perioden fra 3. september, hvorefter den 5. september blev fragtet til området ved Field's på Amager. Her var den blevet overdraget til andre, hvorefter bomben blev bragt til sprængning fire dage senere.

