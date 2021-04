Første gang snød de tre unge mænd de ventende bødler.

Også dagen efter udeblev blodbadet ved supermarkedet i Kalundborg.

Men tirsdag 17. november i fjor lod de tre unge mænd sig alle lokke i et kynisk baghold.

Ifølge politiet ventede mindst en håndfuld maskerede gerningsmænd på dem i vintermørket og mejede dem på klos hold ned med halvautomatiske håndvåben.

Bagholdet fandt sted på en offentlig parkeringsplads ved supermarkedet Meny på Nørre Allé i Kalundborg.

To mænd på 21 og 24 år blev dræbt i kugleregnen, mens den tredje blev livsfarligt såret af flere skud. Efter ti dages indlæggelse kunne lægerne dog udskrive den 20-årige overlever.

»Det er en meget alvorlig drabssag med en usædvanlig høj grad af kynisme. Der har været mange gerningsmænd med flere våben, og dobbeltdrabet på en offentlig parkeringsplads skete efter nøje planlægning gennem længere tid. Det er et mirakel, at ikke også den tredje forurettede døde,« siger lederen af efterforskningen, politikommissær Michael Andreassen fra Midt- og Vestsjællands Politi, til B.T.

Efter politiets opfattelse blev det skæbnesvangre skyderi udløst af en stridighed i bandemiljøet.

En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk

»Der er blevet afsagt fængslingskendelse på fem unge mænd fra Storkøbenhavn, der alle enten er medlemmer af den nu forbudte bande Loyal to Familia eller stærkt tilknyttet. Fire af dem er blevet anholdt og har siddet varetægtsfængslet siden februar, mens den femte formentlig opholder sig i udlandet,« tilføjer efterforskningslederen.

De tre unge mænd, der var mål for skyderiet, havde tilknytning til bandegrupperingen Sydkystgruppen fra udkanten af Storkøbenhavn, der på det tidspunkt lå i en væbnet konflikt med LTF.

»Forud for gerningstidspunkter havde der været flere episoder mellem grupperingerne, men vi har fra starten undret os over, hvad bandefolk lavede oppe i Kalundborg. Det tager trods alt et stykke tid at køre derop for at skyde efter hinanden.«

»Men vi har en mistanke om, at der også kan være nogle lokale personer fra Kalundborg-området, som kan have spillet en rolle i forbindelse med drabene. Vi har ikke registreret egentlige bander i området som LTF og Brothas, med der findes lokalt et kriminelt netværk, hvor nogle personer holder sammen og nogle bestemmer mest i en gruppering, der udøver kriminalitet,« tilføjer politikommissær Michael Andreassen.

Politiet ser med stor alvor på det blodige baghold i Kalundborg, hvor to unge mænd blev dræbt af skud og en 20-årig mand også var livsfarligt såret, men overlevede. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet ser med stor alvor på det blodige baghold i Kalundborg, hvor to unge mænd blev dræbt af skud og en 20-årig mand også var livsfarligt såret, men overlevede. Foto: Presse-fotos.dk

Efterforskningen har vist, at de tre forurettede både 15., 16. og 17. november blev lokket til Kalundborg for efter planen at mødes med nogle andre, som de sandsynligvis tidligere havde været i kontakt med.

»I den forbindelse havde de tilsyneladende ingen anelse om, hvilke fjender der reelt ventede på dem og mødte dem. Det var en form for baghold med en meget præcis planlægning. Måske med lokale personer som en slags lokkemad,« tilføjer efterforskningslederen.

Tidligere på ugen bad politiet om offentlighedens hjælp i opklaringsarbejdet ved blandt andet at offentliggøre en videooptagelse af en af de bevæbnede gerningsmænd, ligesom der blev efterlyst henvendelser om en hvid Audi.

Bilen blev fundet på gerningsdagen i Kalundborg, og den har vist sig at være relevant for skyderiet.

Den hvide Audi A4 Avant stationcar årgang 2009 blev allerede i dagene før dobbeltdrabet kørt til Kalundborg efter at være stjålet i Glostrup. Bilen fulgtes med den VW Transporter, som gerningsmændene brændte af efter at have benyttet den som flugtbil. Foto: Politiet Vis mere Den hvide Audi A4 Avant stationcar årgang 2009 blev allerede i dagene før dobbeltdrabet kørt til Kalundborg efter at være stjålet i Glostrup. Bilen fulgtes med den VW Transporter, som gerningsmændene brændte af efter at have benyttet den som flugtbil. Foto: Politiet

»Vi fandt en hvid Audi A4 Avant stationcar årgang 2009 holdende på villavejen Engvej i Kalundborg på gerningstidspunktet, og den er nu beslaglagt. Vi ved fra overvågningsbilleder fra trafikkameraer, at den allerede kørte til Kalundborg 14. november – altså tre dage før skyderiet,« oplyser efterforskningslederen.

Bilen var blevet stjålet fra en privat borger i Glostrup tidligt samme morgen, og bagefter påsat norske, stjålne nummerplader.

»Derfor er vi meget interesserede i at høre fra borgere, der i dagene op til skudepisoden på Nørre Allé har set den hvide Audi i byen. For det var ikke tilfældigt, at den blev stillet der,« siger politikommissæren.

Det blodige skyderi fandt sted tirsdag aften 17. november i fjor på parkeringspladsen ved Meny. Politiet blev alarmeret kl. 18.12, og knap et kvarter senere kom der også melding om en brændende bil på den nærliggende Eskebjergvej i Kalundborg.

I den afbrændte VW Transporter fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I den afbrændte VW Transporter fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk

Det viste sig at være en stjålen VW Transporter, som gerningsmændene i første omgang brugte som flugtbil. Fra overvågningsbilleder ved politiet, at den har fulgtes med den hvide Audi på turen til Kalundborg.

I den afbrændte varebil blev fundet tre efterladte, halvautomatiske skydevåben: to pistoler af mærkerne Glock og FN Browning samt en US Carbine-riffel.

»Vores seneste efterlysning har allerede givet oplysninger til os fra både folk i Kalundborg og kilder i miljøet, som er kommet med oplysninger. Men vi er stadig meget interesseret i oplysninger,« understreger Michael Andreassen.

Oplysninger kan gives på 114 eller 46 35 14 48.

Efter det blodige skyderi afspærrede politiet et stort område omkring supermarkedet Meny på Nørre Allé i Kalundborg. Vis mere Efter det blodige skyderi afspærrede politiet et stort område omkring supermarkedet Meny på Nørre Allé i Kalundborg.

Dobbeltdrabet fra Kalundborg skrev sig ind i et voldsomt 2020, hvor opgør i rocker- og bandemiljøet i det hele taget satte blodige aftryk i opgørelsen over årets drab.

Ifølge en rapport Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet kostede konflikterne hos de organiserede kriminelle 16 mennesker livet. Det var dobbelt så mange som året før.

Oveni de mange dræbte blev 49 personer såret under de talrige opgør i rocker- og bandemiljøet.

I alt registrerede politiet sidste år lidt over 40 ofre for drab eller såkaldt dødsvold. Dermed kunne altså mere end en tredjedel af sagerne tilskrives fjendtligheder i bander og rockergrupper.

Den stjålne, hvide Audi A4 stationcar var påsat norske nummerplader, mens gerningsmændene havde den holdende på villavejen Engvej i Kalundborg op til dobbeltdrabet. Foto: Politiet Vis mere Den stjålne, hvide Audi A4 stationcar var påsat norske nummerplader, mens gerningsmændene havde den holdende på villavejen Engvej i Kalundborg op til dobbeltdrabet. Foto: Politiet

Samlet blev der sidste år registreret 49 skudepisoder i det offentlige rum, som blev vurderet til at være opgør i bander eller hos rockere.

I det særlige register, som politiet fører over personer med tilknytning til en bande eller en rockergruppe, optræder ifølge rapporten 1.233 mennesker.

Hvis det lykkes at få dømt gerningsmændene til dobbeltdrabet i Kalundborg, kan de efter al sandsynlighed se frem til at blive straffet med fængsel på livstid.

Både fordi der er tale om to samtidige drab, og fordi der tilsyneladende er tale om et drab i en bandekonflikt. Det giver domstolene mulighed for at fordoble den normale straf for en forbrydelse.