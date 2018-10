En 66-årig mand fik i byretten lov at beholde jagttegn efter ulvedrab. Jægerforbundet har nu ekskluderet ham.

Ulfborg. Danmarks Jægerforbund ekskluderer en 66-årig jæger, der dræbte en hunulv ved Ulfborg i Vestjylland.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

Beslutningen blev taget fredag eftermiddag på et møde i hovedbestyrelsen.

Manden blev ved Retten i Herning i september fundet skyldig i at have dræbt en hunulv på en mark ved Ulfborg i april 2018.

Han har erkendt, at han fra sin Toyota Landcruiser affyrede tre skud mod et ulvelignende dyr.

Handlingen har nu fået forbundet til at reagere ved at ekskludere ham.

- Vi har taget beslutningen om, at han skal ekskluderes, da hans handlinger er til skade for jagten og forbundet, siger formand Claus Lind Christensen.

- Når man ser på reaktionen fra omverdenen, så er han til skade for os. Overtræder man loven på den måde, giver det selvfølgelig et omdømme, og derfor skal han ikke være en del af vores fællesskab.

I byretten blev det slået fast, at drabet var et brud på både jagtloven og en bekendtgørelse om fredede arter.

Manden blev idømt 40 dages betinget fængsel, men fik lov at beholde sit jagttegn.

Statsadvokaten i Viborg har anket dommen med ønske om skærpet straf, mens den 66-årige selv har anket med krav om frifindelse.

Formand Claus Lind Christensen vil ikke konkludere på en endnu ikke afsluttet sag.

- Bestyrelsen vil gøre det ganske klart, at hvis en jæger begår en grov og overlagt handling, der overtræder jagtloven, så bør det koste jagttegnet, siger han.

- Men nu afventer vi den endelige dom, for det kan godt være, at byretten ikke vil fratage ham jagttegnet. Men kommer landsretten til en anden konklusion, så virker loven måske, så endnu kan vi ikke konstatere noget.

Medlemmet er blevet orienteret om, at han er ekskluderet.

I byretten forklarede han sig med, at han skød for at værne om sin familie og sit hjem.

Ulven genindvandrede til den danske natur i 2012 efter næsten 200 års fravær og er fredet som følge af EU's habitatdirektiv.

/ritzau/