I en lukket Facebook-gruppe for ulvemodstandere giver en erfaren jæger gode råd til, hvordan man dræber ulve på den mest pinefulde måde og slipper godt fra det.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Opslaget vækker forargelse i Kronjyllands Jagtforening, hvor jægeren er medlem af Riffeludvalget:

»Han er en idiot, og det skal jeg have fortalt ham,« siger formand Peter Kaae Schmidt til avisen.

Ulve-debatten raser og har delt den danske befolkning i to lejre: De der mener, at der er plads til vilde ulve i Danmark, og de som mener, at ulvene ikke hører hjemme i den danske natur. Og så er der dem, der mener, at ulvene skal skydes.

I den lukkede Facebookgruppe Ulvefrit Danmark, der har 564 medlemmer, giver en jæger gode råd til, hvordan man påfører ulven størst mulig lidelse og selv slipper ustraffet fra et ulvedrab.

ARKIVFOTO 2012 af ulv i Frankrig- - Se RB INDLAND 17.13. Efter 200 år har Danmark fået de første indfødte ulve.De første ulve i 200 år blev formentlig født syd for Holstebro og kan dermed bryste sig af at være jyske.. (Foto: VALERY HACHE/Scanpix 2017) Foto: VALERY HACHE Vis mere ARKIVFOTO 2012 af ulv i Frankrig- - Se RB INDLAND 17.13. Efter 200 år har Danmark fået de første indfødte ulve.De første ulve i 200 år blev formentlig født syd for Holstebro og kan dermed bryste sig af at være jyske.. (Foto: VALERY HACHE/Scanpix 2017) Foto: VALERY HACHE

Han reagerer blandt andet på udtrykket "skyd, grav og hold kæft" - altså at man skal dræbe ulven, grave den ned og tie stille med det bagefter.

»Du må ikke grave. Hvis en finder dig med en ulv ved siden af dig, og du er i gang med at grave et hul, så er det et fældende bevis med det samme. Du skal kun skyde og holde kæft. Men... du skal skal skyde med et fuldkappet projektil. Det lærte jeg af svenskerne. Fordi så krydser den 4-5-6-7-8-9-10 naborevirer, inden den dør. Og så har INGEN en eneste chance for at finde ud af, hvem der skudt den,« skriver han ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

Fuldkappet ammunition splintrer ikke, men går lige igennem målet. Det anvendes normalt af militæret, men er forbudt at anvende til jagt på blandt andet kronvildt.

Ulve er fredet i hele EU, og i Nordjylland er en 66-årig mand er i øjeblikket sigtet for den 16. april at have skudt og dræbt en ulv ved Ulfborg med tre skud ud gennem vinduet fra sin bil. Se ulven blive skudt her:

Står ved sine ord

Opskriften på det perfekte ulvedrab blev lagt på Facebook den 20. marts - altså godt en måned før ulven blev skudt ved Ulfborg. Den 27. marts gentager jægeren igen opskriften på den langsomme, pinefulde død for ulven i en anden tråd.

Jægeren bag opfordringen er medlem af riffeludvalget i Kronjyllands Jagtforening under Danmarks Jægerforbund og medhjælpende instruktør til riffelskydninger. Viborg Stifts Folkeblad har været i kontakt med jægeren, og han står ved det, han har skrevet i den lukkede Facebookgruppe.

»Jeg er interesseret i emnet, har nogle ideer og synes, vi skal skille os af med de ulve, vi har i Danmark,« siger han til avisen.

Formanden for Damarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, tager skarp afstand fra medlemmets opfordring til krybskytteri på ulve.

»Jeg tager fuldstændig afstand til sådanne udtalelser. Det er dyrplageri at gå efter at skade et dyr i stedet for at slå det ihjel på stedet - og derudover er det jo ulovligt,« siger han til avisen.

Trods den klare opfordring til ulovligt krybskytteri vil Formand for Kronjyllands Jagtforening, Peter Kaae Schmidt, ikke smide sit medlem ud, fordi jægeren skriver i Facebookgruppen som privatperson.