Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jagten begyndte helt normalt.

Peder Graversen stod klar i skoven 05.30 til kronvildtsjagtens begyndelse. Han tog telefonen frem for at tjekke tidspunktet. 05.50 stod der.

Med ro i maven fandt han kort efter en god plads, hvor han sendte en kugle afsted, så den store kronhjort faldt. Det skriver Dagbladet Ringskøbing-Skjern.

Men midt i begejstringen slog noget ham fuldstændig ud.

Sagen er nemlig den, at det først er ved solopgang, at man må skyde efter kronvildt af hensyn til sikkerheden og ifølge jagttidsbekendtgørelsen.

Og torsdag morgen stod solen altså først op 6.30. Dermed skød han altså en time for tidligt.

»Jeg blev helt slået ud. Jeg var så ærgerlig over det. Det er decideret dumhed,« fortæller Peder Graversen, der besluttede sig for at lægge sig fladt ned med det samme og gå til bekendelse om sin fejl,« fortæller han til mediet.

Straks efter ringede han til politiet og fortalte om det for tidlige pletskud. Hjorten er derfor blevet afleveret ved Vedersø Vildt. Desuden skal manden betale en bøde for skuddet og for dyret.