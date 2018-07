Vådeskudsulykke koster 65-årig jæger en bøde på 3000 kroner for overtrædelse af jagtloven.

Aalborg. En 65-årig mandlig jæger er ved Retten i Aalborg idømt en bøde på 3000 kroner i forbindelse med en vådeskudsulykke 29. oktober sidste år.

Ved ulykken blev mandens svoger ramt i halsen og hovedet af adskillige hagl fra skuddet.

Manden var tiltalt for at have overtrådt jagtloven, men også straffelovens paragraf om uagtsom legemsbeskadigelse.

Retten har udelukkende dømt ham efter jagtloven.

Den siger, at man "ikke må jage på en måde, der skader personer, husdyr eller genstande eller udsætte personer for nærliggende fare for at blive skadet".

Ulykken skete, da de to mænd, som begge er erfarne jægere, var på jagt sammen.

Den tiltalte afgav på et tidspunkt skud mod en sneppe, der pludselig fløj op.

Han mente, at svogeren havde flyttet sig fra det aftalte sted, hvorved han var kommet inden for skudvidde.

Svogeren havde en anden udlægning og har forklaret, at han stod på det aftalte sted.

Retten har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte den tiltaltes forklaring.

Derfor er der efter rettens mening ikke grundlag for at dømme ham for at have overtrådt straffeloven.

Anklagemyndigheden havde påstået ham idømt en bøde i størrelsesordenen 5000-10.000 kroner.

