En bytur lørdag aften, udviklede sig langt fra som SF-politikeren Jacob Mark havde håbet.

Han blev nemlig udsat for et overfald lørdag aften, i byen i Roskilde.

Han var egentlig på vej hjem, da han så sin ven i et skænderi med nogle mænd på en bar, siger han.

»Jeg går over, og forsøger at få ham med væk fra dem,« fortæller Jakob Mark til B.T. Han fortalte først om episoden til Ekstra Bladet.

Men da vennen forsøger at neddysse situationen, går det galt.

»Min ven forsøger at nedskalere situationen, og spørge om de ikke skal lægge diskussionen bag sig. Da han så rækker hånden ud, bliver han slået i hovedet,« fortæller Jacob Mark.

Da politkeren forsøger at få sin ven med væk fra stedet, bliver også han slået i hovedet af en af mændene.

Heldigivs, fortæller han, var der masser af vidner på stedet, og gerningsmændene blev derfor hurtigt anholdt og ført væk, fortæller han.

Her dagen derpå, ønsker han først og fremmest at komme videre.

»Jeg håber, at han bliver dømt for overfaldet, så vi kan komme videre. I dag er det mest irriterende, at jeg skal rende rundt med en stor flænge på næsen,« siger han og fortæller, at også hans ven der blev overfaldet er ved fint mod.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi, at man har været til stede i forbindelse med en voldssag på Soho, der er en kombineret restaurant og natklub.

/ritzau/