På et døgn nåede 120.000 danskere at tilmelde sig et gruppesøgsmål om tilbagebetaling af moms på licensen.

København. Onsdag aften udløb en foreløbig frist for at tilmelde sig et gruppesøgsmål om tilbagebetaling af moms på licensen.

Interessen for at blive en del af søgsmålet var så stor, at hjemmesiden, hvor folk kunne tilmelde sig, kortvarigt gik ned.

- Da vi nåede midnat, så havde et lille stykke over 240.000 mennesker tilmeldt sig vores gruppesøgsmål, siger advokat Peter Lunau Larsen fra advokatfirmaet DLA Piper, som repræsenterer foreningen "Kræv licens moms tilbage".

I alt kom godt 120.000 danskere til på det sidste døgn. Men Peter Lunau Larsen håber på, at retten vil give tilladelse til, at flere får mulighed for at tilmelde sig.

- Vi arbejder hårdt på at få en fristforlængelse i Østre Landsret.

- Det er vores bedste vurdering, at det får vi. Ikke mindst henset til, at det rent faktisk kun er en tiendedel af alle licensbetalere, der har nået at tilmelde sig vores gruppesøgsmål, siger advokaten.

Den store interesse kommer i kølvandet på, at foreningen har fået fri proces til at føre sagen. Fri proces betyder, at sagsøgerne ikke har omkostninger ved at føre sagen.

Sagen bygger på eksperters vurdering af, at det har været i strid med reglerne, at der er blevet opkrævet moms af licensen.

EU-Domstolen har tidligere afgjort, at der ikke kunne opkræves moms i en lignende sag i Tjekkiet.

Derfor håber Peter Lunau Larsen også på, at sagen i sidste ende vil kunne ende i EU-Domstolen.

- Det første skridt i den juridiske proces, det er, at vi arbejder på at få udskilt selve det momsretlige spørgsmål. Altså, er det rigtigt, at der bliver opkrævet moms på licens, eller er det ikke.

- Det er et spørgsmål som vi meget gerne vil have prøvet ved EU-Domstolen og forventer også, at det er sådan, det ender, siger han.

Når spørgsmålet til EU-Domstolen og får foreningen medhold, så venter der efterfølgende endnu et juridisk slagsmål i Østre Landsret om, hvor stor en tilbagebetaling af momsen, der kan blive tale om.

Foreningen ønsker fuld tilbagebetaling, der går ti år tilbage, mens kammeradvokaten er af en anden opfattelse.

- Der vil altså være en lang række efterfølgende juridiske spørgsmål, som vi skal tage stilling til. Så det er i sagens natur en sag, der har en længere årrække foran sig.

Hvis sagsøgerne vinder sagen, vil det betyde tilbagebetaling af millioner af kroner fra staten.

Tilbagebetalingsbeløbet er 4703 kroner, hvis man har betalt fuld licens i ti år.

/ritzau/