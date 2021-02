I 2017 gik Fine Wine Invest konkurs. Iværksætteren bag firmaet er nu tiltalt for bedrageri og underslæb.

Det lignede i begyndelsen en succeshistorie, men det endte som en fiasko, da virksomheden Fine Wine Invest tilbage i 2017 gik konkurs.

Firmaet havde slået sig op på at investere i dyr vin for sine kunder. Vinen blev angiveligt opbevaret i særlige lokaler hos vinbørsen Liv-Ex i London.

I forbindelse med konkursen gik blandt andet erhvervsmediet Børsen ind i sagen om Fine Wine Invest.

Her viste det sig, at firmaet slet ikke var i besiddelse af de dyre flasker, som var omdrejningspunktet for hele forretningen.

Og således opstod mistanken om, at kunderne var blevet taget ved næsen.

Søndag skriver Ekstra Bladet, at iværksætteren bag Fine Wine Invest er blevet tiltalt for bedrageri og underslæb for over syv millioner kroner.

Iværksætteren er tidligere omtalt i medierne som Thomas Clausen, men har for nylig skiftet navn til Christopher Clausen, skriver Ekstra Bladet.

I begyndelsen af 2017 kunne Fine Wine Invest præsentere et stort overskud og blev omtalt i blandt andet erhvervsmediet Finans under overskriften "hver dag tjente Thomas Clausen 12.500 kroner på vin".

Men regnskabet viste sig at være misvisende, og senere samme år blev Fine Wine Invest erklæret konkurs.

Ifølge Ekstra Bladet kom det frem efter konkursen, at kundernes penge ikke var blevet investeret i dyre vine.

Thomas Clausen havde i stedet spenderet størstedelen af investorernes millioner på private ting såsom møbler og leasing af en Ferrari.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at 620.000 kroner blev brugt på køb af vin i England, men vinen blev ikke opbevaret i investorernes navne som aftalt, skriver Ekstra Bladet.

Det resterende beløb - cirka 6,4 millioner kroner - beholdt direktøren selv ifølge anklagemyndigheden.

Iværksætterens advokat, Michael Juul Eriksen, oplyser til Ekstra Bladet, at hans klient nægter sig skyldig.

Sagen skal behandles ved Retten i Roskilde, men det er endnu ikke fastlagt, hvornår retssagen skal begynde.

/ritzau/