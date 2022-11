Lyt til artiklen

I 2019 blev der advaret bredt mod tricktyven med det berygtede navn: Armani-manden. Et halvt år senere blev en mand anholdt.

Men i 2021 var han på spil igen. Armani-manden svindlede godtroende ofre på gaden med lidt for gode tilbud om at købe italienske jakkesæt.

Nu er vi i slutningen af 2022, og denne gang er det Østjyllands Politi, som må advare borgerne mod svindleren.

»Hvis du føler, at et tilbud er for godt til at være sandt – så er det det oftest også,« skriver de.

Armani-manden er nok desværre ikke den samme ene person, men derimod flere mænd, som gør brug af samme svindelnummer.

Denne gang har en Armani-mand forsøgt sig med sin røverhistorie ved Rema 1000 på Gammel Sellingvej i Hadsten. Men en borger lugtede lunten og ringede til politiet.

I politiets døgnrapport står der, at Armani-manden først spurgte om vej til lufthavnen og derefter gav en T-shirt væk, som tak for hjælpen. Men derefter viste den velklædte svindler sine jakkesæt frem fra bagagerummet af sin bil, som han ville sælge. Det er dog formodentlig ikke ægte jakkesæt af mærket Armani, men derimod billige kopier.

Oplever man selv sådan et teater med en løgnhistorie og billige jakkesæt, så skal man ringe 114.