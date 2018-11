Landsret stadfæster straf på fængsel i seks år til 59-årig kvinde fra Hellerup. Hun frifindes for udvisning.

En italiensk statsborger undgår at blive udvist, efter at hun forsøgte at få en lejemorder til at slå sin kæreste på Sicilien ihjel.

Østre Landsret har fredag ændret dommen i sagen om den 59-årige kvinde fra Hellerup i forhold til den første dom - men fængselsstraffen på seks år står ved magt.

Emanuela Consortini har boet i Danmark i 28 år, og hun har også voksne børn her i landet. Desuden spiller det ind i landsrettens afgørelse, at hun er EU-borger.

Da den usædvanlige sag første gang blev vurderet af Retten i Lyngby, blev hun derimod udvist. Det skyldtes forbrydelsens grovhed.

Det var på det såkaldt mørke internet, hvor brugere vanskeligt kan spores, at hun forsøgte at hyre en lejemorder til at dræbe kæresten, en politimand på Sicilien. Betalingsmidlet var bitcoin, som er en digital valuta.

Under hele forløbet har kvinden nægtet sig skyldig. Hun har blandt andet sagt, at kontakten til en formodet lejemorder måtte være arrangeret af en albansk mand.

Men det er altså blevet til en domfældelse. Beviserne består blandt andet af håndskrevne sedler, som blev fundet både i hendes lejlighed og i en fængselscelle.

/ritzau/