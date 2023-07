I støvlelandet forbereder myndighederne sig på en uge med rekorder. Særdeles kedelige rekorder.

Hedebølgen, der de seneste uger har hærget Sydeuropa, slipper nemlig ikke umiddelbart sit greb om området lige foreløbigt.

Et højtryk fra Nordafrika meldte således søndag sin ankomst på Italiensk jord, og frygten er, at der med højtrykket følger tårnhøje temperaturer. Rekordhøje temperaturer. Temperaturer over 45 grader.

»Vi er nødt til at forberede os på en alvorlig hedebølge, der dag efter dag vil dække mere og mere af landet,« lyder det ifølge Sky News fra den italienske vejrtjeneste Meteo, der fortsætter:

»Nogle steder vil gamle vejrrekorder blive slået.«

Som direkte konsekvens af prognoserne er der sendt advarsler ud til befolkningen såvel som turister i 16 byer. Heriblandt Firenze, Palermo, Bologna og Rom.

Italiens sundhedsminister, Orazio Schillaci, advarer da også mod, at man tager på udflugt i Roms ruiner de kommende dage.

»Det er ikke hensigtsmæssigt at tage i Colosseum, når der er 43 grader. Slet ikke for ældre mennesker,« lyder det fra ministeren, der fraråder folk at opholde sig direkte i solen mellem 11 og 18.

Den højeste temperatur nogensinde målt i Europa blev registreret i Sicilien for to år siden. Her viste termometret 48,8 grader, og meteorologer gruer for, at den rekord snart kan være fortid.