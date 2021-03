En ansat i politiet er sigtet for ulovligt at have overvåget over 100 kollegers telefoner. De fleste er kvinder, skriver Ekstra Bladet onsdag.

Manden, der er it-medarbejder, beskyldes for uberettiget at have skaffet sig adgang til de mange kollegers telefoner.

Han skal have lagret og opbevaret materialet fra telefonerne i en længere periode, skriver Ekstra Bladet om sigtelsen.

Sagen er opstået i Østjyllands Politi. Den ansatte blev angiveligt sigtet i mandags, hvor der også skete ransagning på hans bopæl.

Politikredsens chef ønsker ikke at gå i detaljer om sagen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har en sag, og at den er videresendt til Midt- og Vestjyllands Politi til videre efterforskning, siger politidirektør Kirsten Dyrman til Ekstra Bladet.

Hun tilføjer, at de berørte medarbejdere nu skal hjælpes og støttes.

Hvordan den sigtede forholder sig til beskyldningen, er uvist, skriver Ekstra Bladet.

