Efterforskningen af drabet på Emilie Meng er påvirket af politiets IT-fejl, som er beskrevet i medierne i de seneste dage.

Det bekræfter advokat Mai-Brit Storm Thygesen, bistandsadvokat for Emilie Mengs familie til Ekstra Bladet.

Over for B.T. uddyber hun:

»Det er den fejl, som jeg nu har fået bekræftet også har været i Emilie Meng-efterforskningen,« siger Mai-Brit Storm Thygesen til B.T.

»Ingen ved, hvad det vil betyde for sagen konkret. Hvis der har manglet teleoplysninger, er det helt åbenbart, at det selvfølgelig har vanskeliggjort efterforskningen. Det kan jo have den konsekvens, at man ikke har fundet gerningsmanden.«

Mandag kom det frem, at en fejl i et it-program til håndtering af teleoplysninger hos politiet, kan have været medvirkende til, at uskyldige er blevet dømt.

Derudover kan fejlen også have forhindret opklaringer af flere sager.

Mai-Brit Storm Thygesen har oplyst Emilie Mengs familie om, at fejlen kan have påvirket efterforskningen.

»De er orienteret om, at fejlen konkret har været til stede i den her efterforskning,« siger Mai-Brit Storm Thygesen og fortsætter:

»De synes, det er meget trist og ærgerligt, at den fejl har været i deres efterforskning om deres datter.«

Mai-Brit Storm Thygesen fortæller også, at hun har anmodet politiet om at få at vide konkret, hvordan fejlen har påvirket efterforskningen.

Det vil de dog ikke oplyse.

»De begrunder det med, at det er en verserende efterforskning. Og derfor må offentligheden ikke vide det, fordi det kan skade efterforskningen. De ved det formentlig godt selv,« siger bistandsadvokaten til B.T.

Især i Emilie Meng-sagen har teleoplysninger været en helt afgørende del af efterforskningen.

Ekstra Bladet skriver, at politiet har indsamlet tre til fire millioner linjer teleoplysninger i forsøget på at identificere gerningsmanden.

Det er blandt andet sket ved et 'mastesug' i Korsør, hvor Emilie Meng forsvandt den 19. juli 2016 samt i Borup, hvor hendes lig blev fundet et halvt år efter hendes forsvinden.

Politiet har indsamlet oplysninger om alle mobiler, der har været aktive i de to områder i de relevante tidsrum.

De har også ledt efter sammenfald mellem mobilnumre, der både har været i Korsør omkring stationen og ved søen Regnemarks Bakke, hvor Emilie Mengs lig blev fundet.

Fejl i kraftfuldt værktøj

IT-programmet, der er blevet fundet en fejl i, har hjulpet politiet med at rense og strukturere teleoplysninger, så data blev mere overskueligt.

Dog har programmet i et endnu ukendt omfang fjernet oplysninger, det ikke burde fjerne.

I alvorlige sager kan politiet indhente oplysninger fra teleselskaberne om, hvilke telefoner der er blevet registreret på selskabets telemaster i et givent område og tidsrum.

Men fejlen i programmet kan have slettet telefonnumre fra listen over mobiler, der var aktive på en bestemt telemast.

Det drejer sig om straffesager i perioden fra 2012 til 2019.

Det kan både være sager, hvor der er faldet dom, eller hvor der har været rejst sigtelse, hvor en tiltale er droppet.