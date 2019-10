Østre Landsret har stadfæstet en dom om bedrageri for millioner. Ansat udnyttede, at han havde to job.

En ledende og betroet medarbejder udnyttede i flere år sin stilling som it-ansat og snød Carlsbergfondet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab for et større millionbeløb.

I september sidste år fik den 48-årige mand en fængselsdom på tre år og seks måneder i Københavns Byret. Han havde begået bedragerier for godt ni millioner kroner, lød det.

Han ankede dommen, men tirsdag har Østre Landsret stadfæstet byrettens dom.

Det var i perioden 2011 til 2016, at Slaatorn udnyttede sin stilling som it-konsulent og sekretariatschef, hvor han blandt andet forfalskede fakturaer og bogførte bilag i begge firmaer.

Det var muligt for ham at svindle, da han havde to job.

I Carlsbergfondet var han ansat som it-konsulent, mens han i Videnskabernes Selskab var ansat som sekretariatschef.

Slaatorn var ansat i selskabet i 25 år.

