Den voldsomme kulde, der denne uge fejer hen over landet, har skabt en del problemer i sit kølvand - blandt andet snefygning, glatte veje og risiko for forfrysninger. Nu melder farlige istapper sig også på banen.

Hos Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi advarer man lørdag mod netop istapper, som skaber problemer flere steder.

'Der er i øjeblikket flere steder problemer med istapper, som er ret store og til fare for gående', skriver politiet, som videre oplyser:

'Det er ejeren af ejendommens pligt at advare, forebygge eller fjerne disse istapper.'

ISTAPPER - der er i øjeblikket flere steder problemer med istapper, som er ret store og til fare for gående. Det er ejeren af ejendommens pligt at advare, forebygge eller fjerne disse istapper #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 3, 2018

Istapper er dog ikke det eneste is-relaterede problem disse dage.

Flere politikredse råder også borgere til at lade være med at træde ud på isen på for eksempel søer, da den ikke kan bære vægten - og det kan være livsfarligt at ryge i det kolde vand.

'En lille bøn til alle: Lad være med at gå ud på isen. Det er ikke sikkert. Ser man nogle, som går ude på isen, så forsøg at kalde dem ind', skriver Nordsjællands Politi på Twitter, mens også Københavns Politi advarer mod det samme:

'ISEN MÅ IKKE BETRÆDES. En god tommelfinger regel er, at der SKAL være skiltning, før du betræder isen. Så 'ingen skilte - ingen is'. Det gælder både børn og voksne.'

En lille bøn til alle. Lad være med at gå ud på isen. Det er ikke sikkert. Ser man nogle, som går ude på isen, så forsøg at kalde dem ind. — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) March 3, 2018