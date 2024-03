Medarbejder kom alvorligt til skade under rengøring hos Danish Crown i Herning, og det udløser bøde til ISS.

En arbejdsulykke, hvor en rengøringsmedarbejder blev klemt i en medistermaskine hos Danish Crown i Herning, er mandag endt med en bøde til servicekoncernen ISS Facility Services A/S.

Virksomheden skal betale en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøloven på 207.600 kroner.

Det oplyser Retten i Herning.

En medarbejder fra koncernen blev i august 2022 klemt, da hun var i gang med at rengøre maskinen, der blander ingredienserne til fremstilling af medisterpølse.

Hun kom svært til skade og har pådraget sig forstrækninger af nakke- og halsmuskler, delvis ansigtslammelse og problemer med at lukke højre øje.

- Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke tage tøj på eller gå i bad og er afhængig af, at min mand og børn hjælper mig, lød det i retten fra kvinden, der bar en luftpude om nakken til støtte af hovedet.

Midt- og Vestjyllands Politi undersøgte omstændighederne ved ulykken og udskrev en bøde til virksomheden for brud på arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiveren havde ifølge politiets vurdering ikke skabt sikkerhed for, at låget på medistermaskinen ikke kunne klappe ned.

ISS afviste at betale bøden, og derfor endte sagen i retten, hvor servicekoncernen nægtede sig skyldig.

Arbejdsgiveren havde overholdt sine forpligtelser, gjorde advokat Mikael Delin gældende.

Det kom frem i retten, at der tidligere havde været problemer med medistermaskinen, når den skulle gøres rent.

Det førte til, at der i 2020 blev lavet en sikkerhedsknap på maskinen, der skal aktiveres ved rengøring.

Den skal sikre imod, at låget kan klappe ned, når maskinen spules rent for kødrester.

Rengøringsmedarbejderen forklarede, at sikkerhedsknappen virkede til at begynde med.

Men i tiden op til ulykken havde hun bemærket, at låget flere gange gik ned, mens hun gjorde rent. Dog uden at ramme hende.

Så sent som en uge før ulykken gjorde hun den lokale ledelse opmærksom på problemet, lød det i retten fra kvinden.

Anklager Jens Severinsen fastholdt på den baggrund bødekravet over for koncernen.

Han sagde i sine afsluttende bemærkninger, at ISS havde handlet uagtsomt ved ikke at have ageret i forhold til advarslerne fra medarbejderen.

/ritzau/