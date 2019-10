Retten i Sønderborg afsagde mandag dom i en sag mod en islandsk mand, der ikke har anket til landsretten.

En 33-årig islandsk mand udsatte i alt seks betjente for fare i forbindelse med en voldsom biljagt i Sønderjylland, hvor to betjente blev slæbt efter bilen.

Det har Retten i Sønderborg mandag afgjort i en sag, hvor manden er blevet idømt halvandet års fængsel samt en betinget udvisning.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen udspringer af to hændelser fra 4. juli i år, da politiet spottede manden i en stjålet bil.

Første gang lykkedes det ham at undslippe med en 30-årig kammerat på passagersædet. Men anden gang var de to mænds held sluppet op.

- Omkring middagstid forsøger en patruljevogn at stoppe det stjålne køretøj i Skovby på Als, fortalte vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi i juli.

- Da betjentene stiger ud, bakker føreren bilen ind i patruljevognen, og kortvarigt bliver de to betjente slæbt efter bilen. Betjentene slap med overfladiske skrammer.

JydskeVestkysten skriver, at manden kørte i en firehjulstrækker af modellen Hyundai Santa Fe.

Om aftenen blev den stjålne bil spottet igen. Denne gang på Borgmester Andersens Vej i Sønderborg.

Efter endnu en biljagt gennem Sønderborg, hvorunder to patruljevogne bliver ramt, mister føreren kontrollen over køretøjet i Arnkilgade, og de to mænd bliver anholdt.

JydskeVestkysten skriver, at islændingen ikke anker dommen.

Det er uvist, om der har været en straffesag mod kammeraten i bilen.

/ritzau/