I to og en halv time sad Isabella Cecilie Bendixen indespærret i et klasselokale på HF & VUC Nordsjælland i Helsingør, efter politiet tirsdag formiddag havde modtaget en anmeldelse om, at en studerende gik bevæbnet rundt på stedet.

Til at begynde med troede Isabella Cecilie Bendixen på 21 år, at der var tale om en øvelse, da hun midt i en time over højtalerne hørte en besked om, at alle på skolen skulle låse dørene og sætte noget foran dem af sikkerhedsmæssige årsager.



Det fortæller hun tirsdag eftermiddag til BT.

Men fordi den samme besked blev afspillet igen og igen, gik det op for hende, at der kunne være tale om noget helt andet end bare en øvelse.

»Der var nogle af kursisterne fra klassen, der fik en besked om, at der var blevet anmeldt en trussel om skyderi på skolen, og kort efter kom politiet,« fortæller hun.

Foto: Bjørn Nielsen Foto: Bjørn Nielsen

I begyndelsen tog hun det roligt.

»Men jo længere tid, vi ventede, jo mere urolig blev jeg,« siger Isabella.

Undersøger om det var falsk anmeldelse

Hun kontaktede derfor sin mor og fortalte hende, hvad der skete, og moderen gik på nettet, hvor hun kunne læse om situationen på skolen, og fandt ud af, at politiet havde afkræftet, at der var blevet affyret skud.

»Men jeg blev dog stadig mere utilpas. Det var hårdt og meget chokerende at sidde i den ubehagelige situation, eftersom vi ikke fik nogle informationer løbende,« fortæller hun og forklarer, at hun sammen med de andre derfor forsøgte at finde svar på nettet.

»Jeg blev mere og mere desperat for at komme ud,« fortsætter hun og fortæller, at de heller ikke måtte forlade lokalet for at gå på toilettet.

I en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag har Nordsjællands Politi oplyst, at man rykkede ud til skolen, efter de klokken 09.01 modtog en anonym telefonisk anmeldelse om, at der befandt sig en studerende bevæbnet med en pistol på skolen.

'Anmelderen nævnte et fornavn på en kvindelig studerende, og da der var tre kvinder tilmeldt skolen med det fornavn, gik politiet straks i gang med at lede efter dem. To af disse kvinder blev kort efter anmeldelsen anholdt af politiet på selve skolen, mens den tredje kvinde senere blev anholdt på sin bopæl i Kokkedal', oplyser politiet.

De tre kvinder er blevet afhørt og løsladt igen, da der ikke er noget, der tyder på, at de har været bevæbnet, ligesom der heller ikke er noget, der tyder på, at der har været en bevæbnet person på skolen. Politiet efterforsker fortsat sagen og undersøger blandt andet, om der kan være tale om en falsk anmeldelse.

'Jeg er stadig i chok'

Mens politiet gennemsøgte skolen, sad Isabella i et klasselokale på anden sal. Flere sad sammen med hende i vinduerne, hvorfra de prøvede at følge med i, hvad der skete, men til sidst fik de at vide, at de skulle gå væk fra ruderne.

Ifølge Isabella håndterede de fleste i klassen situationen fint, ligesom de tog sig af én, der havde det meget utilpas til at begynde med.

»Men vi blev selvfølgelig alle mere bekymrede, jo længere tid vi var i lokalet,« fortæller hun.

I godt to og en halv time nåede hun at sidde lukket inde i lokalet, før en af skolens ledere kom og fortalte, at de gerne måtte forlade det igen.

»Jeg er stadig i chok og har været nødt til at tage kontakt til mit arbejde og forklare dem, hvad der sket, og at jeg derfor ikke kommer på arbejde i dag, da jeg er meget chokeret og ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv,« forklarer Isabella.

I pressemeddelelsen fra Nordsjællands Politi oplyser vicepolitiinspektør Carsten Spliid, at der ikke blev fundet våben på skolen.

»Vi tager selvfølgelig sådan en anmeldelse meget seriøst, og derfor var vi til stede med det helt store beredskab. Der blev dog ikke fundet våben, og jeg vil i den forbindelse gerne slå fast, at der ikke på noget tidspunkt har været en farlig situation på skolen, selvom det naturligvis har set voldsomt ud,« fortæller han.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.