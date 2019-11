Krigen mod Islamisk Stat foregår ikke kun i den mellemøstlige ørken.

Den udspiller sig også i høj grad på internettet med offentlige propagandavideoer og intern kommunikation i terrororganisationen.

Men nu har IS' kamp på internettet lidt et stort nederlag, skriver Politiken.

Det kunne et samarbejde mellem det belgiske og spanske politi samt EU's fælles politienhed Europol og juraenhed Eurojust melde ud mandag.

»Vi har lukket 26.000 konti, grupper og kanaler ned. Nu må IS begynde at lede efter nye gemmesteder«, sagde Patrick Willocx fra det belgiske rigspoliti ifølge Politiken på et pressemøde mandag.

Efter aktionen var hele Islamisk Stats tilstedeværelse på internettet stoppet, lød beskeden.

Der er særligt tale om lukninger af de kommunikationsplatforme, som IS har brugt. Ni internetserviceudbydere og 12 medlemslande har medvirket til at lukke ned for IS-profiler og konti.

Det har f.eks. været Telegram, Google, Twitter og Instagram, der er blevet brugt til at videreformidle IS-propaganda som videoer, billeder og budskaber på de sociale medier, skriver Politiken.

Og mens Google, Twitter og Instagram har haft nogenlunde godt styr på løbende at lukke IS-profiler, har der været mere løse tøjler på chatprogrammet Telegram.

Derfor har Europol det sidste halvandet år arbejdet sammen med Telegram om at udvikle metoder til at spore og stoppe jihad-og terrorbudskaber.

Det arbejde var en medvirkende faktor til, at man nu har kunne lukke en så stor portion IS-profiler, skriver Politiken.

Aktionen foregik ikke kun på nettet.

I den spanske by Cadiz blev en mand anholdt i en politiaktion, der på flere måder illustrerer, hvorfor IS-kommunikationen på internettet er farlig.

Manden anses for at være en bagmand i Islamisk Stats internetkommunikation.

Han mistænkes for at planlægge et terrorangreb mod Spanien.

Og ifølge Europol havde han netop brugt sociale medier til at indoktrinere og glorificere IS-angreb, skriver Politiken.