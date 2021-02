Tyk is har blokeret for skibstrafikken i strædet mellem Nibe og Løgstør. Isbrydning er sat i gang.

Forsvaret meddeler på Twitter at der er is i flere danske havne.

Det er efterhånden sjældent, at der er frostvejr så længe, som der har været i år. Frostvejret har de seneste dage betydet, at fjorde og havne er begyndt at fryse til flere steder.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Særligt i strædet mellem Nibe og Løgstør i Limfjorden giver frosten problemer. Her er isen op til 70 centimeter tyk, og sejladsen er derfor indstillet fra Aalborg Havn.

- Lige på det sted fryser vandet ofte til, og vi er på sagen med en slæbebåd, som er i gang med at bryde isen, siger orlogskaptajn i Forsvaret Jens Hulgaard.

Det forventes at isen er brudt op, og at skibstrafikken kan genoptages inden torsdag morgen

Også andre havne er påvirket af isen. Dog er der ingen andre steder hvor man har været nødsaget til at indstille skibstrafikken.

Havneassistent i Randers Havn Per Møller, fortæller at der også er is i Randers Havn, men at man har sat havnens bugserbåd til at bryde isen op. Man forventer ikke at det bliver et problem.

/ritzau/