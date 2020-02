Den iranske efterretningstjeneste planlagde ifølge politiet drab på eksil-iraner i Danmark.

En iransk efterretningsofficer har angiveligt modtaget fotos og videoer af en eksil-iraners bopæl i Danmark med henblik på at planlægge et drab.

Det skriver DR, der har fået indblik i retsdokumenter fra Roskilde Byret, hvor manden blev fængslet in absentia i går mandag - han formodes at være i Iran.

Manden bliver af PET beskrevet som iransk føringsofficer, og han har tilsyneladende givet ordre og instruktioner til den 40-årige norsk-iraner, der har siddet varetægtsfængslet i adskillige måneder mistænkt for spionage og attentatforsøg.

Det er angiveligt den 40-årige mand, der har taget billederne og optaget videoerne, som nu er dele af baggrunden for sigtelsen af manden fra den iranske efterretningstjeneste.

Mandag kunne PET oplyse, at den iranske officer er sigtet for spionage og forsøg på manddrab på vegne af Iran.

Eksiliraneren er en del af organisationen ASMLA, der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag angreb på iransk militær.

ASMLA kæmper for en selvstændig stat i det sydvestlige Iran rundt om byen Ahwaz.

Han bliver sammen med to andre fremstillet i grundlovsforhør tirsdag sigtet for spionage i Danmark. Alle tre nægter sig skyldige.

Spionagen skulle være foregået i perioden 2012 til 2018 til fordel for Saudi-Arabien.

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste, PET, har de blandt andet indsamlet oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder i Danmark og i udlandet og videregivet disse oplysninger til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

I retsmødet tirsdag, hvor anklageren læser sigtelsen op, fremgår det yderligere, at spionagen blandt andet skal være sket fra forskellige adresser i Ringsted.

Anholdelsen er sket, efter at politiet i november 2018 sigtede de tre mænd for at have billiget et terrorangreb i Iran i september 2018.

I den forbindelse ransagede politiet og PET hos de tre ASMLA-medlemmer.

Det er på den baggrund, at PET og politiet mener at vide, at de tre mænd har været involveret i spionageaktiviteter i Danmark på vegne af Saudi-Arabien.

Mændene nægter sig også skyldige i sigtelsen om at have billiget terrorangrebet i.