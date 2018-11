- Vi har ikke noget at skjule, siger eksiliranere efter politiets sigtelse om at udtale støtte til terrorisme.

Tre mænd fra en iransk oprørsbevægelse i Ringsted nægter at have støttet terror med deres udtalelser, sådan som politiet påstår.

Det oplyser en af mændene, Yaqoub Al Tostari, som er en talsmand for bevægelsen ASMLA, torsdag. Navnet er et dæknavn, som han bruger offentligt.

- Vi stoler på de danske myndigheder, siger han dagen derpå.

Onsdag anholdt og sigtede betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi ham og de to andre. ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

Sigtelsen går på, at de skal have hyldet et blodigt angreb på en militærparade i byen Ahvaz i det sydvestlige Iran i september. 25 mennesker mistede livet. Ifølge straffeloven er det forbudt at komme med ytringer, som støtter terrorisme.

- Det er lidt ironisk. Vi er i forvejen ofre for det iranske regime både i Iran og her i landet, og så beskylder man os for at støtte terror, siger Yaqoub Al Tostari.

Han henviser til, at tilhængere af ASMLA forfølges og henrettes af regimet i Iran, og at PET for nylig har oplyst, at en iransk efterretningstjeneste havde planer om at begå et politisk drab netop på ASMLA-lederen i Ringsted.

Men de tre er sikre på, at det ikke vil ende med en dom, siger talsmanden.

- Vi arbejder lovligt og politisk mod den iranske undertrykkelse. Vi bruger vores ytringsfrihed, siger Yaqoub Al Tostari. Mændene i Ringsted producerer blandt andet tv-indslag.

- Vi respekterer loven, og vi stoler 100 procent på de danske myndigheder, tilføjer han.

I forbindelse med onsdagens anholdelse gav mændene frivilligt betjentene adgang til mobiltelefoner og computere, oplyser han.

- Vi har ikke noget at skjule, siger Al Tostari.

Efter transport til politigården i Roskilde blev de afhørt. Det hele varede i cirka otte timer, før de blev løsladt.

- Vi har fået en grundig og venlig behandling, siger han.

I nogen tid har PET beskyttet eksiliranerne i Ringsted, fordi de er truet på livet, og bevogtningen blev intensiveret i september.

I slutningen af måneden tog en norsk statsborger med iransk baggrund tilsyneladende til Ringsted for at fotografere ASMLA-lederens opholdssted, har PET oplyst.

I oktober blev manden anholdt og sigtet for deltage i en forberedelse af et attentat. Han sigtes også for at arbejde for en iransk efterretningstjeneste. Begge dele nægter han, der i øvrigt torsdag har fået fængslingen forlænget med fire uger.

Flere steder i Europa har ASMLA-folk været i fare. I Holland blev en leder skudt og dræbt i november sidste år.

/ritzau/