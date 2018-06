Irakers forklaring fremstår på væsentlige punkter "helt utroværdig", fastslår Østre Landsret.

København. Østre Landsret har tirsdag frifundet Forsvarsministeriet i en sag anlagt af en irakisk mand, der tilbage i marts 2004 blev tilbageholdt af danske styrker i Irak.

I forbindelse med tilbageholdelsen blev manden udspurgt om sin tilknytning til et uautoriseret checkpoint i en nærliggende by.

Danskernes adfærd var ifølge irakeren så hårdhændet, at han krævede en godtgørelse på 50.001 kroner, men det ønske afviser landsretten.

Det sker først og fremmest med henvisning til, at sagen er forældet. Fristen udløb allerede i marts 2009. Dermed kom han mere end syv år for sent. Sagen anlagde han nemlig først i begyndelsen af maj 2016.

- Landsretten udtalte, at forældelsesloven hverken generelt eller konkret er i strid med de rettigheder, der tilkommer irakeren i (...) Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lyder det i dommen.

I øvrigt bemærkes det, at Østre Landsret slet ikke tror på, at manden er blevet behandlet så slemt, som han hævder.

På væsentlige punkter fremstår hans forklaring således "helt utroværdig", lyder det fra landsretten.

Ud over de 50.001 kroner havde irakeren krævet, at Forsvarsministeriet skulle pålægges at iværksætte forskellige undersøgelser af danske styrkers behandling af ham. Men også på det punkt siger Østre Landsret nej.

Det var om aftenen 9. marts 2004, at den i dag 56-årige iraker sammen med to landsmænd blev pågrebet af danske styrker og bragt til militærbasen Camp Eden.

Sagsøgeren har hævdet, at han under tilfangetagelsen blev bundet og tvunget til at sidde og stå i smertefulde positioner, og at han blev slået og sparket.

På et tidspunkt blev smerterne ifølge manden så uudholdelige, at han besvimede. Og da han senere vågnede, havde han besørget i sine bukser.

Men det er altså den fortælling, Østre Landsret på væsentlige punkter kalder "helt utroværdig". Selv hvis irakeren faktisk talte sandt, ville hans krav om godtgørelse fortsat have været forældet, lyder det i dommen.

/ritzau/