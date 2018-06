Advokater kalder landsrets afgørelse for meget, meget vigtig. Alligevel er de fristet af en tur i Højesteret.

København. På trods af glæde over Østre Landsrets dom i sagen om danske soldaters medansvar for behandlingen af 23 irakere under en militæraktion i 2004 overvejer deres advokater at anke dommen til Højesteret.

- Vi synes ikke, landsretten er gået langt nok. Vi synes, at beløbet er symbolsk, og vi forstår ikke, at man ikke mener, at dansk militær også skal gøres ansvarlig for tortur, siger advokat Christian Harlang.

I Østre Landsrets dom er 18 af de 23 irakere blevet tilkendt en godtgørelse på 30.000 kroner hver. Dansk militær var medansvarlig for, at de hos irakiske myndigheder blev slået og sparket, mener landsretten.

Imidlertid kunne de danske soldater ikke vide, at de tilbageholdte også ville blive udsat for tortur, sådan som irakerne har hævdet, hedder det i afgørelsen.

/ritzau/