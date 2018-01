Forsvarsministeriets advokat går hårdt til irakere i sag om Operation Green Desert. De har skiftet forklaring.

København. Forsvarsministeriet er sagsøgt i en stor retssag om tortur mod 23 mænd i det sydlige Irak under militæroperationen Green Desert. Og undervejs i afhøringerne i Østre Landsret stiller ministeriets advokat en stribe spørgsmål, som røber stor skepsis overfor sagen.

Advokat Peter Biering fra Kammeradvokaten fokuserer på, at de fleste, hvis ikke alle, også rejste en sag mod Storbritannien for den selv samme operation. Ved de seneste retsmøder har advokaten desuden søgt at vise, at irakerne har skiftet forklaring.

Det gælder for eksempel en 51-årig mand, der bor i Kuwait. I hans klage mod briterne står der, at han efter anholdelsen blev anbragt på et britisk detentionscenter.

- Jeg kan ikke bekræfte, at det var briter, det var dansk, sagde han forleden, da advokat Peter Biering afhørte ham.

- I den britiske klage hedder det også, at det var britiske soldater, som overlod dig i de irakiske styrkers varetægt. Er det korrekt?

- Dem, der satte os op på lastbilen, var danskere.

- Så det, der står her, er forkert?

- Ja.

Samme mand har i landsretten sagt, at danske soldater håndterede ham i et telt på militærbasen Shaiba Log Base. Men de britiske myndigheder har faktisk indrømmet, at britiske soldater stod vagt ved teltet, har advokat Biering oplyst under sin udspørgen.

Den 51-årige har frafaldet sin klage mod briterne, og det har også en 38-årig landsmand, der studerede engelsk på et universitet og i øvrigt har fået bopæl i Danmark.

Sidstnævnte afhøres detaljeret om sit arbejde for det britiske advokatfirma Leigh Day, som har været under anklage for at have fabrikeret klagesager om tortur og mishandling mod det britiske militær. Den 38-årige fik et kontor stillet til rådighed og månedsløn af de britiske advokater for at indsamle oplysninger om sagerne.

Onsdag bekræfter han, at han også har arbejdet for advokat Christian Harland, som sammen med en kollega fører tortursagen i landsretten.

- Men det er frivilligt arbejde. Jeg har været koordinator, forklarer han.

Advokat Peter Biering går tæt på og vil vide, hvad han har talt med de danske advokater om - han ønsker altså at bore i forholdet mellem advokat og klient.

- Jeg forbeholder mig retten til ikke at svare og protesterer imod dette spørgsmål, siger irakeren.

Hvorfor søgte du erstatning fra det britiske forsvarsministerium?

- Fordi situationen ikke var klar, og fordi vi ikke vidste, hvem der udførte disse ting. Senere blev det afklaret, da vi så en video med danskerne, siger han.

Videoen blev frigivet af dansk militær, efter at man først havde hævdet, at der ikke eksisterede videooptagelser af operationen i november 2004.

Forsvarsministeriet kræver frifindelse i sagen. Irakerne tager på flere punkter fejl af britiske og danske soldater, påstås det. Danske soldater dannede blot en ydre ring ved operationen. Desuden kendte man ikke dengang til risikoen for, at de anholdte ville blive tortureret i et fængsel i Basra, hævdes det.

Landsrettens dom kan få betydning for dansk militærs deltagelse i operationer i udlandet fremover. Foreløbig er kun en håndfuld af irakerne blevet afhørt. Dommen ventes sidst på foråret.

/ritzau/