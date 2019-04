Efterforsker i Bagmandspolitiet kørte varetægtsfængslet mand til McDonald's. Den fængslede skulle plejes.

En irakisk mand fik sit store ønske opfyldt, da han for to et halvt år siden blev udvist og idømt ubetinget fængsel i tre år for grov økonomisk kriminalitet. Han blev straks sat på fri fod.

- Han havde ét ønske - at komme på gaden, så han kunne klare sine forretninger, og så de ikke blev ødelagt, fortæller en advokat tirsdag i et retslokale i Glostrup.

Her er Københavns Byret i gang med en straffesag, som politiet har kaldt Operation Greed. Den handler om hvidvask for mere end halv milliard kroner og om skattesnyd for næsten 300 millioner.

En af de tiltalte, SAB, blev i oktober 2016 dømt i en anden sag, som Bagmandspolitiet havde efterforsket. Også den drejede sig om unddragelse af skat og om forsøg på hæleri.

Tirsdag udspørges en efterforsker, en tidligere anklager og SAB's daværende forsvarer om den tidligere sag. SAB's nye forsvarer, advokat Ulrik Sjølin Pedersen, borer i, hvilken aftale der blev indgået.

Den gik ud på, at anklageren ikke ville bede dommeren om en fortsat varetægtsfængsling, hvis SAB tilstod, oplyser advokat Laue Traberg Smidt.

- Dommeren var ret forbløffet. Jeg mener, det var retshistorie. Jeg har aldrig før set en løsladelse efter udvisning og tre års ubetinget fængsel, siger han.

Ifølge den daværende anklager, Steffen Kobbernagel, var det dog lige efter bogen, at den udviste blev løsladt efter domsafsigelsen. Inden retsmødet undersøgte han spørgsmålet ret grundigt. Han drøftede det også med to chefer, fortæller han.

SAB har sagt, at han havde indgået en diskret aftale med Bagmandspolitiet. Handlen gik ud på, at politiet ville droppe sager om hans involvering med andre firmaer, hvis han til gengæld tilstod, har han hævdet.

Imidlertid er han i Operation Greed blevet tiltalt for aktiviteter med netop disse firmaer.

Men den tidligere anklager afviser, at SAB fik et løfte om amnesti for andre forhold, hvis han tilstod.

- Overhovedet ikke. Vores forudsætning var, at han tilstod alt det, vi kendte til dengang, siger Kobbernagel.

Heller ikke en efterforsker fra Bagmandspolitiet erindrer noget om en slags frit lejde.

- I min verden blev der ikke givet ved dørene, siger efterforskeren. Han genkender ikke en række firmanavne, da han præsenteres for dem.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne give syndsforladelse for noget, jeg ikke kender til, siger han.

Efterforskeren bekræfter, at han en dag gjorde noget særligt for SAB, da denne dengang var varetægtsfængslet. Køreturen fra Vestre Fængsel til en afhøring hos Bagmandspolitiet i Kampmannsgade i København inkluderede et stop på McDonald's ved lufthavnen i Kastrup.

- Vi var ude for at få lidt luft og snakke sammen. Pleje af arrestanter handler også om at være lidt social. Det var for at have en dialog. Der var ikke noget odiøst i vores snak, siger efterforskeren.

Foreløbig er der afviklet over 20 retsmøder om Operation Greed. 17 mænd og tre selskaber er tiltalt. Helt frem til april 2020 har byretten planlagt retsmøder.

