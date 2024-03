Investorerne i en forening mistænkt for svindel risikerer ifølge avis, at de skal beskattes af afkast.

Investorerne i en spilleforening, som politiet mener i virkeligheden var et pyramidespil, risikerer muligvis skattesmæk.

Det skriver Børsen på baggrund af flere kilder, som kender sagen.

I januar oplyste National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), at fire personer var anholdt og mistænkt for bedrageri i en spilleforening.

Politiet mener, at de bildte investorerne ind, at deres penge gik til sportsvæddemål. Men ifølge politiet kom medlemmernes afkast i virkeligheden fra andres indskud.

I en pressemeddelelse dengang lød det, at politiet mener, at der er svindlet for en halv milliard kroner.

Ifølge Børsen består problemet i, at spilleforeningen har fået et bindende forhåndstilsagn fra skattemyndighederne om, at medlemmerne ikke skulle beskattes af deres gevinster på sportsvæddemål gennem foreningen.

Men avisen skriver, at det er en forudsætning, at der blev væddet på sport.

Spilleforeningen er taget under konkurs i Sø- og Handelsretten. I et brev til retten fra advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, som Børsen har set, bliver skattespørgsmålet også nævnt.

- I det hele taget må det konstateres, at der over en periode på snart 13 år kan være foretaget skatteunddragelser af foreningen og dennes ledende medlemmer samt måske af nogle af dens “menige” medlemmer, lyder det.

Henning Boye Hansen, som er skatteekspert og chefkonsulent hos BDO, siger til Børsen, at skattemyndighederne ikke er bundet af tilsagnet, hvis afkastet ikke kommer fra spil.

Men han er ikke bekendt med lignende sager, hvor der er rejst et skattekrav.

Skattestyrelsen afviser over for Børsen at kommentere på, hvordan man vil håndtere den konkrete sag.

17. januar blev tre af de fire mistænkte fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby. I retsbogen fra det grundlovsforhør, som Ritzau har fået aktindsigt i, kan man læse, at svindlen skal være foregået fra 2014 til anholdelsen i januar.

De sigtede nægter sig skyldige ifølge retsbogen.

/ritzau/