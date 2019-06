Det er svært at tro på, at én mands værk fik OW Bunker til at kollapse, vurderer investortalsmand.

Tusindvis af private investorer købte aktier, da den nordjyske koncern OW Bunker gik på børsen 28. marts 2014.

Otte måneder senere faldt korthuset sammen, og en af Danmarks største virksomheder gik konkurs.

Fredag blev der skrevet et nyt kapitel i sagen, da den tidligere OW Bunker-direktør Lars Møller blev idømt fem års fængsel for sin rolle i sagen.

Straffesagens udfald kan få betydning for de erstatningssager, der nu er på vej fra private investorer og pensionskasser.

- I vores sag skal vi løfte bevisbyrden for, at det prospekt, man offentliggjorde, indeholder vildledende oplysninger, siger advokat Morten Schwartz Nielsen, formand for foreningen OW Bunker-Investor.

Han repræsenterer indtil videre 1300 personer, der købte aktier i OW Bunker fra marts til juni 2014.

Gruppen har søgt - og fået - fri proces til at føre erstatningssagen.

Sagsøgerne gør gældende, at prospektet omkring OW Bunker var vildledende.

- Her skriver man blandt andet, at man fører en forsigtig kreditpolitik og holder øje med kunderne, forklarer Morten Schwartz Nielsen.

Spørgsmål: Er I ringere eller bedre stillet efter dagens dom?

- Det er svært at sige. Dommen viser jo et billede af, hvordan driften har været.

- Når man ser på, hvor stort et træk på kassekreditten, som datterselskabet i Singapore har haft, har jeg svært ved at tro, det er én mands værk, siger Morten Schwartz Nielsen.

Dommen slår fast, at Singapore-datterselskabet, som Lars Møller stod i spidsen for, bevilgede kreditter for 156 millioner dollar til en specifik kunde, Tankoil.

Lars Møller har i retten forklaret, at ledelsen i Nørresundby kendte alt til kreditterne.

Det er et spor, som de private investorer vil forfølge.

Investorerne vil således søge at gøre gældende, at OW Bunker og kapitalfonden Altor førte dem på vildspor.

Det er endnu uvist, hvornår gruppesøgsmålet vil blive behandlet ved retten.

Ud over de civile investorer er der også erstatningssager på vej fra institutionelle investorer samt konkursboet.

Der rettes også krav mod OW Bunkers revisionsselskab Deloitte.

/ritzau/