I mere end 15 timer har en 71-årig nu været forsvundet ved Jels.

»Det eneste vi kan gøre er at fortsætte med at lede. Og vi håber stadig på, at der er nogen, der har set noget eller ved noget,« siger vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 71-årige mand blev i første omgang efterlyst natten til søndag, efter at han var taget hjem på en grå, firhjulet elscooter fra Jels Vikingespil lørdag aften ved kl. 22-tiden.

Her havde han sagt, at han havde det dårligt.

Politiet har søndag fået oplysninger om, at han skulle være set ved en OK-benzinstation i den lille sønderjyske by ved kl. 22.30-tiden.

Den ligger på vejen til den bed and breakfast, hvor han skulle overnatte sammen med sin hustru. De kommer oprindeligt fra Nordjylland.

Han nåede aldrig frem.

»Vi har simpelthen søgt Jels igennem på kryds og tværs og området udenom også,« siger vagtchef Søren Strægaard.

Ligeledes har en helikopter og hundepatruljer været sat ind.

Allerede tidligt søndag morgen opfordrede politiet borgere i Jels til at kigge i haver og udhuse.

Men der har intet spor været af den 71-årige mand.

Vagtchefen oplyser, at den pågældende elscooter kan tilbagelægge 20 kilometer på en fuld opladning.

»Men det er mærkeligt, at ingen har set den siden i aftes,« siger Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 71-årige mand beskrives som 165 centimeter høj og kraftig.

Han var iført en mørk jakke og grå joggingbukser.

Politiet kan kontaktes på tlf. 1-1-4, hvis man har oplysninger i sagen.