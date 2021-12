Onsdag gav letbanen for første gang menneskelige skrammer, da en fodgænger blev påkørt af letbanen.

Torsdag kan Fyns Politi ikke komme med nye oplysninger om den mandlige fodgænger, som onsdag aften blev oplyst som værende uden for livsfare.

Manden blev efter uheldet kørt på hospitalet.

Vicepolitiinspektør Søren Frederiksen oplyser til B.T., at Fyns Politi stadig har til gode at snakke med fodgængeren.

»Har er jo nok lidt forslået og skal selvfølgelig have lov til at komme sig,« sicer Vicepolitiinspektøren.

»Når vi har talt med ham, så ved vi også bedre, hvad der er sket.«

Politiet har også fået overdraget video fra letbanetogets førerhus. Det mangler stadig at blive kigget igennem.

Letbanen har to gange tidligere været i uheld, hvor der dog kun har været materielle skader. Her har videomaterialet været afgørende i at føre bevis for, hvem der var skyld i ulykken.

»Vi har også lavet undersøgelser ude på ulykkesstedet, og her har vi ikke kunnet finde nogle tekniske fejl, der skulle give anledning til ulykken.«