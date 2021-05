Politiet har onsdag været massivt til stede i den nordlige del af Horsens.

Sydøstjyllands Politi bekræftede tidligere over for B.T., at man havde afspærret et område på Langmarksvej.

»Vi har fået en anmeldelse om en mistænkeligt forhold, som vi er i gang med at undersøge,« sagde vagtchef Steffen Wolf.

I en pressemeddelelse lyder det, at man lige efter kl. 9 har modtaget en anmeldelse om, at en 43-årig mand er blevet fundet død på en adresse på Langmarksvej.

Af den årsag har politiet afdækket, hvorvidt der lå en forbrydelse bag dødsfaldet.

Her lyder det videre at 'Sydøstjyllands Politi er på stedet sammen med tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner og er i gang med at foretage undersøgelser'.

Og der er intet tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse, oplyser politiet i en pressemeddelelse på baggrund af de tekniske undersøgelser.

Politiet er færdige på adressen på Langmarksvej.