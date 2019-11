Mandag valgte Interpol at dele navne og billeder af otte mænd, der er mistænkt for forbrydelser mod kvinder.

Én af disse er Mohammad Ayoub Jahangery, som dansk politi har ledt efter siden sidste år. Den 28-årige mand er sigtet for sidste år i november at have dræbt sin kone.

Politiet mistænker, at manden, der oprindeligt kommer fra Afghanistan, men som har boet i Danmark i mange år, er flygtet ud af landet.

Derfor blev han også umiddelbart efter det formodede drab efterlyst internationalt. En efterlysning, som Interpol altså nu har valgt at fremhæve.

28-årige Mohammad Jahangery. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere 28-årige Mohammad Jahangery. Foto: Københavns Vestegns Politi

Interpols efterlysning af de otte navngivne mænd er nemlig sendt ud i forbindelse med 'International Day for the Elimination of Violence against Women' - en dag, der skal sætte fokus på vold mod kvinder.

'Efterlysningen (...) er en stærk påmindelse om, hvordan kvinder verden over bliver udsat for vold og misbrug,' lyder det.

Foruden Mohammad Ayoub Jahangery er også mænd, der er mistænkt for forbrydelser i Rusland, Cypern, Norge, Ukraine og Brasilien, efterlyst.

Mænd, der er mistænkt for at have dræbt, voldtaget, kidnappet og bortført kvinder. Mænd, der ifølge Interpol bidrager til en foruroligende statistik.

Her de otte mænd, der er internationalt efterlyst for forbrydelser mod kvinder. Foto: Interpol Vis mere Her de otte mænd, der er internationalt efterlyst for forbrydelser mod kvinder. Foto: Interpol

Ifølge den internationale organisation oplever hver tredje kvinde i løbet af sit liv at blive udsat for vold.

Dertil kommer, at hvert andet kvindedrab er udført af en partner eller et familiemedlem.

Ligeledes er kvinder overrepræsenteret i statistikken omhandlende ofre for menneskehandel.

'Vold mod kvinder og piger er blandt de mest udbredte og vedholdende krænkelser af menneskerettighederne,' udtaler Jürgen Stock, generalsekretær i Interpol.

Han tilføjer, at dagens efterlysning skal ses som en påmindelse om vigtigheden i at bringe gerningsmænd for en domstol.

'Vi må aldrig glemme ofrene og deres familier.'

I sagen, hvor Mohammad Ayoub Jahangery er fængslet in absentia, mistede en kvinde midt i 20'erne livet.

Den afghanske kvinde var gift med den formodede gerningsmand og havde kun været i Danmark i få måneder, før hun blev dræbt.