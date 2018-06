Varer, der er betalt, men som aldrig kommer frem. Eller varer, der er blevet returneret til butikken, men hvor forbrugerne ikke får deres pengene tilbage. Det er nogle af de forhold, der har fået danske netshoppere til at anmelde webbutikken Queensshop.dk til politiet.



Internetbutikken er sigtet for mere end 10 tilfælde af bedrageri, og politiet efterforsker flere sager mod firmaet, skriver Fyens Stiftstidende og Fyens Amts Avis.

»Vi har modtaget flere anmeldelser på det omhandlede firma. Nogle efterforsker vi stadig, andre er forelagt anklagemyndigheden,« siger Kim Strømvig fra Fyns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet til Fyens.dk.

Dårlige anmeldelser

Også på Trustpilot har forbrugerne vendt tommelfingeren nedad i forhold til Queensshop.dk.



Under overskrifter som ‘Fup-firma’, ‘Hold jer væk fra denne hjemmeside’, og ‘de er nogle fuskere’ har hundredvis af kunder fra hele landet givet firmaet dårlige anmeldelser. Efter forbrugernes vurdering scorer butikken kun 1,8 ud af 10 mulige point.

Ejerne Janus Rosenkrands Christoffersen og Vikki Christiansen, der tidligere også har stået bag webfirmaerne banananaz.dk og forældrefælden, mener ikke, at der er hold i sigtelserne.

»Jeg er ked af, hvis kunderne har en dårlig oplevelse og føler sig snydt. Men i min optik snyder vi ikke nogen mennesker,« siger Janus Rosenkrands Christoffersen til Fyens.dk.