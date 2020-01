Den internationalt efterlyste dansker, Jacob El-Ali, er blevet anholdt i Tyrkiet.

Det oplyser Jacob El-Alis advokat, Mette Grith Stage, til Berlingske.

»Jeg kan bekræfte, at han er tilbageholdt i Tyrkiet. Jeg har rettet henvendelse til den danske ambassade for at komme til at tale med ham. Mere ved jeg ikke lige nu,« siger Mette Grith Stage til Berlingske.

Mette Grith Stage oplyser desuden, at hun ikke har noget bud på, om Jacob El-Ali kan ventes udleveret til Danmark og i så fald hvornår.

Det var tyrkiske sikkerhedsstyrker og politi, der torsdag stod bag anholdelsen nær den tyrkiske by Kilis på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

Det skete på grund af en arrestordre, der blev udstedt af Interpol tilbage i 2014.

Arrestordren blev udstedt, efter der blev en række billeder på Jacob El-Ali Facebook, hvor han - bevæbnet med pistol og håndgranat og et bælte hvorpå der stod 'Islamisk Stat hen' - poserer ved siden af afhuggede kropsdele og hovedløse lig i den syriske by Raqqa.

Kort herefter - den 18. december 2014 - blev han sigtet for terrorisme og fængslet in absentia – altså uden at være til stede.

Siden august 2017 har Jacob El-Ali ifølge hans advokat, Mette Grith Stage, forsøgt at overgive sig selv og blive stillet for en dansk domstol.

»Han har gentagne gange forsøgt at rejse fra Syrien til Tyrkiet i håb om at blive anholdt med henblik på hjemsendelse til Danmark. Men hver gang han kommer til grænseposten, sender de tyrkiske myndigheder ham retur til Syrien,« sagde hun til B.T. tilbage i februar 2019.

Nu er den 31-årige danske statsborgere dog blevet anholdt, og det ventes, at han udleveres til Danmark.

Jacob El-Ali har opholdt sig i Syrien siden 2013. Selv har den danske IS-kriger tidligere fortalt, at han blev tvunget til at tjene IS, men at det lykkedes ham at undslippe i 2016.