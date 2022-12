Lyt til artiklen

Kolonihaver plejer at være forbundet med fred og idyl.

Men i Sorø på Midtsjælland udspillede der sig lørdag aften et drama i kolonihaven Søhaverne.

En brand brød ud i et husene, som tilhører den nyvalgte formand for kolonihaveforeningen. Det skriver sn.dk.

Ifølge formanden Leon Pedersen er huset totalt udbrændt indvendigt.

Han mistænker, at branden er påsat, og at det skyldes en intern uenighed.

»Folk er utrygge, og det kan ikke være meningen, at man skal være bange eller nervøs for at komme i sin kolonihave. Kolonihaven er jo netop et fristed, hvor man skal kunne hygge sig i trygge rammer,« siger han til sn.dk.

Leon Pedersen fortæller, at kolonihaveforeningen har haft »en del« brande de senere år, og at det blandt andet er gået ud over hans kones hønsehus.

»Det går simpelthen ikke,« siger han.

Stridighederne i foreningen går angiveligt på, hvad man må, og hvad man ikke må i kolonihaven.

Ifølge sn.dk overtog Leon Pedersen formandsposten i kolonihaveforeningen ved en generalforsamling forrige weekend.

Her gik han blandt andet til valg på, at han vil stramme op på reglerne om hunde, og hvor længe man må bo i sit kolonihavehus.

Det lokale brandvæsen vil ikke udtale sig om brandårsagen til sn.dk, da politiet endnu ikke har afsluttet deres brandtekniske undersøgelser.