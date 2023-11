En intern strid i Hells Angels i Danmark er nu blevet afgjort på klubbens verdensmøde i Brasilien.

Det betyder, at to-tre medlemmer af HA i Københavns-området skal forlade klubben på grund af deres hudfarve.

Danmarks ældste rockerklub har rødder i USA, og her har man siden tidernes morgen haft en knæsat regel om, at sorte ikke er velkomne. Det amerikanske biker-miljø har traditionelt været opdelt efter hudfarve i forskellige klubber, og derudover spiller det også ind, at de forskellige racer holder sig for sig selv i fængselsmiljøet i USA.

Rundt om i Europa har man længe rystet på hovedet af reglen. Blandt andet i flere af de danske afdelinger, hvor man indenfor det seneste års tid har optaget en lille håndfuld mænd med afrikansk baggrund.

Det skete i følge B.T.s oplysninger i forbindelse med, at en række tidligere medlemmer fra den nu nedlagte NNV-bande blev optaget som prøvemedlemmer.

Allerede ved rockerklubbens Europamøde, der blev holdt i Albanien for en måneds tid siden, blev sagen drøftet, uden der kom en afklaring.

Ved Hells Angels' årlige verdensmøde, der for nyligt blev holdt i Brasilien, stod de amerikanske afdelinger fast: Reglen skal overholdes.

Ifølge B.T.s oplysninger gik bølgerne højt, men i sidste ende blev det besluttet, at medlemmerne med afrikansk baggrund officielt skal forlade Hells Angels. De snart tidligere medlemmer skal i stedet have deres egen gruppe, der kommer til at indgå i klubben.

Ud over de amerikanske afdelinger, har der også internt de danske afdelinger imellem har været uenighed om de tidligere bandefolks optagelse.

Her er det især Copenhagen-afdelingen - Danmarks første HA-afdeling med klubhus på Svanevej - og West-afdelingen i Rødovre, der er i modvind fra flere andre afdelinger.

Mens de interne kritikere ifølge oplysningerne ledes af South End-afdelingen, der holder til i Taastrup. Her er klubhuset - i ligehed med mange andre - for tiden omfattet af et opholdsforbud på grund af en verserende konflikt mellem HA og Loyal To Familia.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Hells Angels, der ikke er vendt tilbage.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s dybdegående podcast 'På fersk gerning' her: