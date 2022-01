Nordjyllands Politi indsætter nu flere kræfter i eftersøgningen af en 19-årig mand.

Siden politiet efterlyste Theis torsdag, har de nemlig ikke modtaget henvendelser, der har ledt dem i retning mod teenageren.

Derfor har politiet nu rekvireret en helikopter, der skal lede i området omkring hans bopæl, ligesom de stadig leder efter ham med hundepatruljer.

»Vi har fået enkelte henvendelser, men ikke nogen, der har ført til noget konkret,« fortæller politiassistent Lars Jensen fra politiet i Frederikshavn, hvor eftersøgningen er forankret, og fortsætter:

»Vi har valgt, at vi skal have en helikopter op og se fra oven. Der er fin sigte i dag, så skagboerne vil nok opleve lidt larm indover Skagen by.«

Første meldinger lød på, at Theis var gået hjemmefra torsdag, men faktisk vides det ikke, hvornår han er forsvundet.

»Vi modtog efterlysningen i går (torsdag, red.), men vi ved ikke, hvornår han er gået hjemmefra. Det kan være helt tilbage i weekenden. Derfor vil det være meget fint, hvis vi hører fra nogen, der har set ham de seneste par dage. Vi står lidt på bar bund,« lyder det fra politiassistenten.

Theis er mellem 180 og 190 centimeter høj, almindelig til spinkel af bygning med halvlangt hår.

Da han forlod sit hjem, var han i ført sorte Adidas-sko, en sort North Face-skijakke og mørke bukser.

Hvis du har set Theis, kan du kontakte Nordjyllands Politi på 1-1-4.