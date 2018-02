Der foregår mandag aften en politiefterforskning ved E20 Vestmotorvejen fra Ringsted mod Halsskov.

Det oplyser Vejdirektoratet, der samtidig opfordrer til at nedsætte hastigheden og passere stedet mellem afkørsel 42 ved Korsør og 43 ved Halsskov med forsigtighed.

Nordsjællands Politi fortæller til BT, at man i øjeblikket har gang i flere aktioner på Sjælland i jagten på den gerningsmand, der menes at stå bag et økseoverfald lørdag i Birkerød i Nordsjælland.



»Det er rigtigt, at der foregår aktioner på hele Sjælland i forbindelse med, at vi leder efter denne mand,« siger pressechef ved Nordsjællands Politi, Henrik Suhr, der dog ikke kan sige noget konkret om aktionen på Vestmotorvejen.



»Jeg ved, der bliver stoppet biler forskellige steder på Sjælland,« siger Henrik Suhr.

Han fortæller, at alle politikredse på Sjælland samarbejder om eftersøgningen, og at man desuden bevogter overgange væk fra Sjælland.

»Ved alle broer og færger fra Sjælland er vi til stede,« siger Henrik Suhr.

»Vi kører en sideordnet efterforskning for at finde frem til ham. Der er mange bolde i luften, og vi efterforsker bredt,« siger pressechefen.





Nordsjællands Politi offentliggjorde tidligere mandag identiteten på den mand, der menes at have begået et økseangreb lørdag aften i Birkerød. Offentliggørelsen af den mistænktes identitet sker i forbindelse med, at politiet leder efter gerningsmanden, der ligeledes menes at stå bag et bankrøveri i Ringsted.

Den eftersøgte er identisk med: Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Han beskrives som: Mand, 29 år, 176 cm høj, mellemøstlig af udseende. Han har mørkt hår og mørkt kortklippet fuldskæg.

Siden lørdag aften har politiet i en massiv indsats ledt efter den 29-årige. Det skyldes, at han på en tankstation i Birkerød overfaldt to 19-årige - tilsyneladende helt umotiveret. Parret blev ramt i hoved og på overkroppen af en økse. De blev bragt til Rigshospitalet, men de blev søndag meldt uden for livsfare. Søndagen igennem ledte politiet derfor intenst - særligt i Birkerød, men øksemanden lykkedes med at holde sig skjult.

Mandag middag begik Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi dog antageligt et røveri i Ringsted, hvorefter han flygtede i en stjålet Hyundai Getz. Den anvendte flugtbil blev søndag aften klokken cirka 22.35 stjålet fra Frederikssundsvej, København NV, med bilnøglerne i tændingen, har politiet tidligere oplyst.

Mandag aften er også Nordjyllands Politi gået ud med en efterlysning af Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi på vegne af Rigspolitiet.

'Det kan ikke udelukkes, at gerningsmanden på sin flugt vil anvende offentlige transportmidler, taxa eller indlogere sig på hotel,' skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse og gør opmærksom på, at man ikke selv bør kontakte manden.

'Personale på overnatningssteder, busser, taxa og færgeselskaber anmodes om at observere efter gerningsmanden. Politiet opfordrer til, at man IKKE selv retter henvendelse til gerningsmanden, da han betragtes som farlig,' lyder det.

Har man oplysninger i forbindelse med efterlysningen, kan politiet kontaktes på 112.