En medarbejder i en dagsinstitution i Taastrup er under anklage for at have begået overgreb mod flere børn.

»Jeg kan bekræfte, at en af mine medarbejdere er blevet sigtet for 'en seksuel adfærd, der er upassende',« siger Flemming Ellingsen, der er centerchef for institutions- og skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Det var i slutningen af januar, at kommunen blev opmærksom på sagen, fordi et forældrepar henvendte sig med »fortællinger fra deres barn, der ikke helt var, som de synes, at de skulle være«.

I den forbindelse blev medarbejderen øjeblikkeligt hjemsendt i henhold til den almindelige procedure, og i denne måned har sagen så taget en ny drejning.

»Sagen udvikler sig til at omhandle flere børn,« siger Flemming Ellingsen.

Derfor blev forældre i daginstitutionen i torsdags indkaldt til et møde, hvor de blev informeret om sagen. Allerede onsdag aften blev pædagogerne underrettet om forløbet.

At der er gået flere måneder, inden den samlede forældregruppe fik kendskab til hændelserne, skyldes, at der i første omgang 'kun' var tale om én sag – og af hensyn til personale, familie og barnet.

»Det, vi er enormt bange for i den type sager, er, at det bliver historien om barnet, der har været udsat for et overgreb. Det er der ingen børn, der har brug for at få hæftet på sig. Derfor har vi nedskrevet, at når der er tale om ét barn, er det et anliggende mellem den familie, kommunen og politiet,« siger Flemming Ellingsen.

Men ville I ikke hurtigere have opdaget, at der var flere tilfælde, hvis I tidligere var gået ud med de foreløbige oplysninger?

»Vi har tre-fire sager af denne type om året. Og i mine år i kommunen har været to, der er endt med sigtelser. Så hvis vi hver gang skulle samle alle forældre, ville det skabe en enorm angst, og så kunne det efterfølgende vise sig, at der ikke var noget i sagen. Eller i hvert fald ikke nok til at rejse en sag,« siger Flemming Ellingsen:

»Det ville være uhensigtsmæssigt at gøre det. Så vi står i nogle dilemmaer.«

Flemming Ellingsen vil gerne oplyse, at de mulige sager om overgreb er foregået i den integrerede institution Stjernehuset, hvor der er børn fra 0-6 år.

»Det er næsten bedre at sætte navn på, så mange forældre i vores kommune ikke går og er bange for, at det er i deres institution,« siger han.

Han vil af hensyn til efterforskningen og tavshedspligten ikke gå i detaljer med, hvor gamle de involverede børn er, hvor mange børn der er tale om, hvilket køn de har eller hvad den 'upassende adfærd' dækker over.

»Det er enormt vigtigt, at vi ikke kommer til at sige noget i pressen, for så kan en forsvarsadvokat sige, at har påvirket sagen og det kan ende med, at vi kan tabe en eventuel sag på gulvet,« siger den kommunale chef.