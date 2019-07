Ray Diaz, der er kendt fra Youtube og Instagram er blevet anholdt og anklaget for seksuelt overgreb på en mindreårig.

Den 33-årige amerikanske influent blev anholdt af politiet i Los Angeles, der torsdag skrev på Twitter, at de har sat en gruppe efterforskere på sagen.

Først fredag afslørede de, at Ray Diaz var den anklagede, skriver CNN.

Han skulle efter sigende have haft en seksuel relation til en 16-årig pige, som han var både fysisk og psykisk voldelig over for.

The LAPD is aware of several social media posts related to a social media personality, alleging physical abuse and sexual relations with a minor. We take these allegations seriously. Currently, the Department has directed a group of investigators to look into these allegations. — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 12, 2019

Offentligheden blev bekendt med forholdet, da den 16-årige delte en video på Instagram, hvor en mand, hun påstår er Ray Diaz, truer hende, råber af hende og slår den 16-årige pige.

Det skriver BuzzFeed News.

Ray Diaz har over tre milioner følgere på Instagram og omkring 300.000 følgere på YouTube.

På begge medier deler brugerne videoen, hvor man kan høre en madestemme opfordre den 16-årige til at tage sit eget liv.