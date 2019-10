Detaljerne i en ny sag om arrangerede sexorgier i Nordjylland er svære at sluge for Inger Støjberg.

»Det er stærke sager,« siger hun om de gangbangs med unge kvinder, som ekspolitikeren Per Zeidler igen er blevet afsløret i at stå bag.

»Pigerne er meget, meget unge. Helt ærligt. Jeg synes, at det er afskyeligt,« fortsætter Venstres retsordfører.

Støjberg har fået fremlagt detaljerne omkring de gangbangs, som Per Zeidler, der på trods af en betinget fængselsdom for rufferi, fortsætter med at stå bag.

Per Zeidler. Vis mere Per Zeidler.

Det fremgår af optagelser med skjult kamera og telefonsamtaler mellem Per Ziedler og en lokkedue i tv-dokumentaren 'Kanal 5 afslører: Gangbang-politikeren'.

Det er i særdeleshed alderen på de kvinder, som den tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune bruger i sine gangbangs, der ryster Inger Støjberg.

Flere af dem er mellem 18 og 20 år.

I dokumentaren fremgår det, at ekspolitikeren arrangerer de mange gangbangs i sit private soveværelse i Hadsund.

Et lyssky foretagende, som langtfra er nyt for ham.

»Jeg har gjort det mindst 150 gange i otte år cirka. Jeg har en lukket mailgruppe med 125 mand, som jeg skriver ud til, når jeg laver de her arrangementer. Jeg har en liste med knap 50 kvinder,« fortæller han til en journalist, der er gået undercover som en kvinde, der vil komme ind i branchen.

I de otte år har han taget 20 procent af den betaling, som mændene giver kvinderne for at deltage i gangsbangs.

»For de her mænd er pigerne bare en forbrugsvare, som man forlyster sig med en formiddag. De afleverer nogle tusinde kroner til en mand, der sælger de her kvinder,« siger Inger Støjberg i dokumentaren.

Hun tilføjer, at denne type 'underverden' er noget, som politikerne har et ansvar for og skal bekæmpe.

Per Zeidler blev ved Retten i Randers den 16. maj i år idømt seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år for 73 tilfælde af rufferi.

Kanal 5 oplyser, at Nordjyllands Politi nu efteforsker de nye oplysninger i sagen.

Programmet vises onsdag 30. oktober klokken 21 på Kanal 5.