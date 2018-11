Inger Støjberg (V) er blevet opsøgt af en mand, der kort efter blev sigtet for drab og partering.

Det skriver Støjberg i et Facebook-opslag.

Samme dag som en 28-årig mand ifølge sigtelsen myrdede en 40-årige kvinde i Hadsund og forsøgte at partere hende, blev Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg opsøgt af en nu drabssigtet mand den 10. november.

Det bekræfter politiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Frank Olsen over for TV 2.

»Jeg kan bekræfte, at Inger Støjberg er afhørt i sagen, men jeg vil ikke sige mere om afhøringen,« siger Frank Olsen til TV 2.

Ministeren skriver også selv på Facebook, at hun har været i kontakt med politiet.

»Årsagen er, at den sigtede og varetægtsfængslede 28-årige mand hen på aftenen lørdag den 10. november tog kontakt og indledte en samtale med mig,« skriver Inger Støjberg.

»Det skete efter en koncert, mens jeg sad og hyggede mig sammen med en flok naboer og veninder på Den Grå Kok Vinkælderen i Hadsund. Kort derefter inden midnat tog både jeg og mine veninder hjem. Jeg ønsker selvsagt at bidrage med alt, hvad jeg kan, for at hjælpe politiet til hurtigt at opklare den forfærdelige forbrydelse,« fortsætter hun.

Inger Støjberg skriver i opslaget på Facebook, at hun ønsker at stå frem for at bidrage til opklaringen af forbrydelsen.

»Det er en meget alvorlig sag, og mine tanker er først og fremmest hos kvinden og hendes efterladte. Jeg ønsker derfor ikke at sige mere om sagen i offentligheden, og det håber jeg, at alle vil respektere,« skriver hun.

Den 40-årige kvinde døde natten mellem lørdag og søndag den 10. og 11. november. Nordjyllands Politi har tidligere skrevet i en pressemeddelelse, at kvinden og den sigtede mand mødtes på værtshuset Jagtstuen i Hadsund forud for hendes død. Ifølge politiet er der formentlig tale om et tilfældigt møde. Det møde skete få timer, inden at Inger Støjberg mødte den sigtede mand på det andet værtshus i Hadsund, nemlig Den Grå Kok Vinkælderen.

Da politiet ankom til gerningsstedet søndag morgen, var manden i færd med at forsøge at partere kvinden. Det fortalte Nordjyllands Politi til B.T. søndag. Nordjyllands Politi undersøger stadig sagen.