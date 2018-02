Ung kvinde er dræbt af højresvingende lastvogn i Odense

En ung kvinde på cykel har mistet livet i en trafikulykke torsdag formiddag i Odense. Hun blev ramt af en højresvingende lastbil, oplyser politiet.

I et vejkryds i den sydøstlige del af byen kom såvel lastbilen som cyklisten kørende i samme retning ad Svendborgvej.

Da lastvognen drejede til højre, kørte cyklisten lige ud. Derefter skete ulykken. Kvinden, der var gymnasieelev, blev 18 år.

Fyns Politi har efterlyst vidner, der kan fortælle om lysreguleringen i krydset på tidspunktet for ulykken, som var klokken 09.40. Men ingen har tilsyneladende set, hvordan ulykken skete.

Egentlig burde ulykken ikke kunne ske, fordi begge parter ikke har grønt lys på samme tid, siger vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi. Når cyklister har rødt, har biler grønt - og omvendt.

Intet tyder på, at lastbilchaufføren var påvirket.

Chaufføren, der er ukrainsk statsborger, blev efter ulykken anholdt og bragt til politigården i Odense.

Der er imidlertid ikke belæg for, at han har kørt over for rødt. Derfor vil anklagemyndigheden ikke bede om at få ham varetægtsfængslet, oplyser vagtchefen.

Netop højresvingsulykker har i årevis været i fokus blandt organisationer og myndigheder.

Et af de nyere initiativer går ud på at designe vejkryds på en ny måde, så ulykker forebygges. Således udpegede Vejdirektoratet 57 cykelbokse i 2016, og hensigten var at skille de tunge køretøjer og cyklister bedre ad.

Fra år til år svinger antallet af højresvingsulykker med dødelig udgang. I 2014 og i 2015 blev der registreret én ulykke, mens syv i 2013 mistede livet i den type trafikulykker.

