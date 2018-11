Der er sket en meget alvorlig sikkerhedsbrist, konkluderer Rigspolitiet efter fangeflugt i august.

Den ene havde tydelig skægvækst, det havde den anden ikke. Den ene havde shorts på, den anden lange bukser.

Det var med andre ord ikke umiddelbart muligt at forveksle en indsat i Vestre Fængsel, mistænkt for finansiering af terror, med en ung mand, der sammen med fire andre gæster, besøgte ham 1. august.

Ikke desto mindre var det præcist, hvad der skete.

Det fremgår af en redegørelse, som Rigspolitiet har sendt til justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Da besøget var slut, blev den mandlige gæst ført ind i det visitationsrum, hvor den indsatte ifølge procedurerne skulle visiteres efter besøget. Her blev han undersøgt og efterfølgende ført ind i fængslet.

Imens kunne fangen uhindret spadsere ud af fængslet sammen med de øvrige gæster.

Få minutter senere gik det op for fængselsbetjentene, at de havde fat i en forkert mand. Men da de forsøgte at ringe til besøgsafdelingen, var der ingen der tog telefonen.

Heller ikke over radio kunne fængselsbetjentene få kontakt med besøgsafdelingen.

Fængselsbetjentene ringede i stedet til den vagthavende enhedsleder, der heller ikke kunne få fat i besøgsafdelingen. I stedet løb han ned til afdelingen.

Men der fik han at vide, at de sidste besøgende havde forladt fængslet fem til ti minutter før.

Rigspolitiet skriver i redegørelsen, at der er sket en alvorlig sikkerhedsbrist.

Det fremgår i øvrigt, at det to gange tidligere er sket, at en gæst er blevet ført til visitationsrummet i stedet for en indsat. Begge gange er det blevet opfattet som en misforståelse.

/ritzau/