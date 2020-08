Fem svenske dobbeltmordere måtte lægge ryg til hårde straffe, da de fredag eftermiddag blev dømt efter dansk målestok.

Ved retten i Glostrup skulle de straffes for dobbeltmordet 25. juni sidste år i Sennepshaven i Herlev.

Her skød de i et bandeopgør med svenske dødsfjender løs på åben gade og dræbte to unge mænd på 21 og 23 år, mens en tredje mand havde held til at flygte.

Og nævningetinget i Glostrup lagde ikke fingrene imellem, da straffene skulle udmåles: Alle fem blev idømt den maksimalt mulige straf i forhold til deres alder.

Gerningsmændenes flugtbil fra Herlev blev fotograferet af vidner i Sennepshaven under dobbeltdrabet ved højlys dag. Senere mislykkeds mordernes forsøg på at brænde den stjålne Audi af. Vis mere Gerningsmændenes flugtbil fra Herlev blev fotograferet af vidner i Sennepshaven under dobbeltdrabet ved højlys dag. Senere mislykkeds mordernes forsøg på at brænde den stjålne Audi af.

Tre af de dømte blev idømt fængsel på livstid. Og de to yngste, der begge kun var 17 år gamle ved dobbeltdrabet, fik begge historisk hårde domme på 20 års fængsel, da de på grund af deres unge alder ikke kunne idømmes livstid.

»Der er tale om en usædvanlig rå og hensynløs forbrydelse, som var nøje planlgt og udført af flere i forening. Der er blevet skudt i et boligområde, hvor mange var hjemme på det tidspunkt. Derfor kunne mange sagesløse borgere også være blevet ramt,« lød det blandt andet som begrundelse for de hårde straffe fra retsformand Katrine B. B. Eriksen.

To drab vil normalt i sig selv være nok til at udløse en livstidsstraf. Og da retten ydermere fandt, at dobbeltdrabet i Herlev blev begået som del af en (svensk) bandekonflikt, kunne straffene i princippet fordobles ifølge den såkaldte bandeparagraf i straffeloven.

Det var de fem forsvarere da også smerteligt bevidste om, da de kort før strafudmålingen skulle procedere for så lave straffe som muligt.

»Jeg har aldrig sagt det før og kommer nok heller ikke til det igen: Jeg skal nedlægge påstand om en straf på 20 års fængsel til min klient,« lød det eksempelvis fra forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen.

Gerningsmændene ved dobbeltdrabet i Herlev optog det ene offer på Snapchat og spredte det på det sociale medie. I bildørens spejlbillede kan man se den ene gerningsmand holde en AK-47-riffel. Privatfoto Vis mere Gerningsmændene ved dobbeltdrabet i Herlev optog det ene offer på Snapchat og spredte det på det sociale medie. I bildørens spejlbillede kan man se den ene gerningsmand holde en AK-47-riffel. Privatfoto

Han var forsvarer for den formodede leder af de fem dobbeltmordere - den 22-årige Mohamed Abdigahni Ali - som ifølge eksperter fra svensk politi kom fra en gruppering, der allerede før blodbadet i Herlev blev kaldt Dødspatruljen.

Banden har i årevis udkæmpet en blodig strid i det svensk-somaliske miljø med dødsfjenderne i grupperingen Shottaz i Stockholm-forstaden Rinkeby, som mindst har kostet 10 menneskeliv.

Udover de to drab blev de fem unge mænd, der er i alderen 18-25 år også fundet skyldige i et drabsforsøg på en tredje mand, der befandt sig i den samme bil som de to dødsofre. Han havde på et hængende hår held til at redde livet ved at løbe bort fra dødspatruljen.

I sin strafprocedure havde senioranklager Rasmus Kim Petersen fra Københavns Vestegns Politi krævet 20 års fængsel til de to af de fem tiltalte, som var under 18 år på gerningstidspunktet.

De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto Vis mere De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto

»Maksimum er 20 års fængsel, og det er også anklagemyndighedens påstand,« lød det fra anklageren. Samtidig oplyste han, at han ikke havde andre sager at sammenligne med, hvor 17-årige havde begået bandedrab i Danmark.

Da han samtidig oplyste, at han krævede livstid til de tre andre dobbeltmordere, der i dag er 20, 22 og 25 år, udbrød den ene af dem:

»What?«.

De to svenske mænd, der blev dræbt sidste sommer i Herlev, var 21 og 23 år. De blev skudt med en automatriffel - AK47 - og en pistol. Den ene blev ramt 19 gange.

Blandt de centrale beviser i sagen har været en stjålet, sølvgrå Audi, som gerningsmændene brugte ved skyderiet. Politiet fandt den efter skyderiet efterladt på en parkeringsplads i Nærum.

En af lederne af banden Dødspatruljen - Mohamaed Abdigahni Ali, der nu også er kendt skyldig i dobbeltdrabet i Herlev - er tidligere i Sverige idømt fire månders fængsel for bl.a. at have slået, sparket og tisset på sit offer. Politifoto Vis mere En af lederne af banden Dødspatruljen - Mohamaed Abdigahni Ali, der nu også er kendt skyldig i dobbeltdrabet i Herlev - er tidligere i Sverige idømt fire månders fængsel for bl.a. at have slået, sparket og tisset på sit offer. Politifoto

Bilen havde brandskader, men i den fandt politiet de to drabsvåben. Der blev også fundet tøj i bilen - blandt andet huer med dna, der matcher de tiltalte.

På automatriflen er desuden dna, som matcher den ældste af de nu dømte - en 25-årig mand.

De tre livstidsdømte er den 20-årige Mansor Abdi Ismail, den 25-årige Benjamin Owusu Afriyie og den 22-årige Mohamed Abdigahni Ali.

Den nu 19-årige Abraham Abdul-Kader og 18-årige Mohammad Oad blev begge idømt 20 års fængsel.

Alle fem blev desuden udvist for bestandigt af Danmark efter endt afsoning, ligesom de skal betale en godtgørelse på 100.000 kr. til en af de dræbtes mor, fordi hendes søn var hjemmeboende, da drabene fandt sted.