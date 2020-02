Rosa ved, at hun kender den mand der udsatte hende for vold efter en bytur i Vejle. Men på grund af et hårdt slag i hovedet, har hun glemt, hvem han er.

»Det er skræmmende, fordi jeg ikke ved, hvem det er. Jeg kan jo møde ham på gaden. Kan jeg så kende ham? Og hvordan reagerer jeg på det?« siger hun.

Den 15. februar blev 44-årige Rosa Lina Kailuweit og hendes fem år ældre kæreste udsat for et groft og umotiveret overfald i Vejle. Hun bad to personer om hjælp, men ingen af dem ringede efter politiet.

Er du blevet udsat for vold i nattelivet? Så send en mail til 1929@bt.dk.

Rosa Lina Kailuweit som hun så ud lige efter overfaldet. Foto: Privatfoto Vis mere Rosa Lina Kailuweit som hun så ud lige efter overfaldet. Foto: Privatfoto

15. februar var Rosa Lina Kailuweit i byen med sin kæreste. De var på en bar i Vejle og forlod først beværtningen, da den lukkede klokken 05:00.

»Da vi kommer udenfor, hører vi en pige, der siger »lad være« og græder. Min kæreste syntes ikke, vi skulle blande os, men jeg sagde, at vi var nødt til at se, hvad det var,« fortæller Rosa Lina Kailuweit.

Hun går hen til en gruppen, der står sammen med pigen, og hun ånder lettet op, da hun genkender to mænd i gruppen.

»Jeg render hen og giver to af dem et kram. Jeg føler mig tryg. Jeg tror ikke, de vil gøre mig noget,« husker hun.

Men hurtigt skifter stemningen, og pludselig er det ikke så trygt længere. De næste sekunder husker hun slet ikke.

»Min kæreste har fortalt, at en af mændene tager mig i hoved og røv og kaster mig over et hegn, hvor jeg lander på hovedet. Han tager fat i mig igen og kaster mig ned i jorden. Derefter begynder han at slå mig. Jeg er helt overrasket, for jeg kender ham,« siger hun.

Kæresten forsøger at rive overfaldsmanden væk, men i næste sekund går hele gruppen løs på ham.

Rosa kommer lidt til sig selv, og hvad der herefter sker er en tåge i hendes erindring. Hun har hovedpine. Hendes skulder og håndleddet gør svimlende ondt. Hun vil ringe til politiet, men hendes taske og telefon er væk.

Hun løber tilbage til baren. Hamrer på ruden, men baren er lukket. Udenfor står der en pige. Var det hende, hun hørte råbe om hjælp?

»Jeg råber til hende, at hun skal ringe til politiet, men hun reagerer ikke,« erindrer Rosa.

Bartenderen kommer ud. Han står med sin telefon i hånden. »Ring til politiet,« råber hun, men han reagerer ikke. Der kommer lys fra skærmen. Filmer han hende? Det lykkes kæresten at slippe væk fra overfaldsmændene, og fra hans telefon ringer de til politiet.

»Politiet troede, jeg havde fået kraniebrud, fordi det halve af min pande var svulmet op til en kæmpe bold,« fortæller Rosa Lina Kailuweit.

Rosas kæreste slap fra overfaldet med et blodigt øre. Vis mere Rosas kæreste slap fra overfaldet med et blodigt øre.

Hendes skulder viste sig at være gået af led, og hendes håndled skulle tjekkes af en håndkirurg. Hendes kæreste slap med buler, blå mærker samt et blodigt og opsvulmet øre.

Han var i stand til at give politiet et nogenlunde signalement af gerningsmændene. Han kunne dog ikke give politiet noget navn, for han kendte ikke gerningsmændene i forvejen. Men det gør Rosa Lina Kailuweit. Eller det føler hun sig i hvert fald overbevist om.

»Jeg kan ikke huske, hvem det er, jeg kan bare huske, at det er en, jeg kender,« siger hun.

Hun fortæller sin historie til B.T., fordi hun ønsker at sætte fokus på den vold, der findes i nattelivet rundt om i Danmark.

Rosa Lina Kailuweit som hun ser ud 14 dage efter overfaldet. Vis mere Rosa Lina Kailuweit som hun ser ud 14 dage efter overfaldet.

»Jeg har fem børn og flere af dem går meget i byen. Jeg har altid været bange for, at de skulle blive overfaldet, men jeg har aldrig forestillet mig, at det kunne ske for min kæreste og jeg,« siger hun.

Rosa Lina Kailuweit og kæresten blev afhørt seks dage efter overfaldet, men siden har de ikke hørt noget fra Sydsøstjyllands Politi. Parret har på eget intiativ valgt at kontakte butikker i Vejle for at finde overvågningsvideoer af overfaldet.

Hun opfordrer butikker og restauranter med overvågningskameraer til at lade sig registrere i POLcam-registret, da det gør opklaring af voldssager langt nemmere.

B.T. har talt med både en pressemedarbejder og vagtchefen i Sydøstjyllands Politi for at få en kommentar til overfaldet. Begge oplyser ,at de på grund af travlhed ikke har mulighed for at kommentere sagen.