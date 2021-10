Den 42-årige mand, som er tiltalt for drabet ved travbanen i Aarhus forrige sommer, sidder lige nu varetægtsfængslet på 14. måned, og det tyder det på, at han kommer til at gøre længe endnu.

»Det er han rigtig ærgerlig over, men vi kan jo ikke gøre så meget,« lyder det fra den 42-åriges forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, der onsdag var ude og kritisere politiets håndtering af sagen.

Han kalder sagens forløb for 'yderst usædvanligt' og fortæller, at han aldrig har oplevet lignende.

Der er nemlig stor sandsynlighed for, at den igangværende retssag, som er blevet udskud på ubestemt tid, fordi politiet har modtaget nye oplysninger i sagen, først genoptages i slutningen af december måned.

Arkivfoto. Henrik Stagetorn frygter, at de hemmeligholdte oplysninger kan få store konsekvenser for sagens videre forløb.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, på trods af at der fortsat er afsat to retsdage i denne måned til sagen.

Årsagen er, at politiet mangler oplysninger fra de franske og hollandske myndigheder, som de ikke ved, hvornår de modtager.

Oplysninger, som hidtil har været hemmeligholdt for de tre forsvarsadvokater, fortæller specialanklager Birgitte Ernst.

»Det er rigtig træls, at materialet ikke var fuldstændigt, da vi modtag det i mandags, for så kunne vi bare have fortsat.«

»Men rent retssikkerhedsmæssigt er det mere sikkert at udskyde sagen for de tiltaltes skyld, indtil vi har det samlede materiale, end at køre sagen igennem, når man ikke kender det fulde indhold i sagen, lyder det fra specialanklager ved Østjyllands Politis anklagemyndighed Birgitte Ernst.

De nye oplysninger, som fortsat fremstår ufuldstændige, består af over 100 tekststykker, som de tiltalte har skrevet på den krypterede kommunikationstjeneste Sky ECC kort efter drabet ved travbanen.

Oplysninger, som de franske og hollandske myndigheder har hacket sig adgang til, og derfor skal udlevere til Danmark, før de kan bruges i retssagen.

Hvis disse oplysninger ikke er modtaget senest på tirsdag, så vil sagen blive udskudt til slutningen af december måned, og det betyder, at der tidligst falder dom i slutningen af februar måned.

Det vil sige næsten fem måneder senere end planlagt, og måske kan der endda gå endnu længere tid.

De tre tiltaltes forsvarsadvokater har nemlig alle været undtaget for aktindsigt i oplysningerne, og derfor ikke kendt til dem. Ifølge anklagemyndigheden, fordi de kommer fra udenlandske myndigheder og derfor har de, ikke uden tilladelse, måttet videregive dem.

Men det er ikke nødvendigvis berettiget, fortæller Henrik Stagetorn.

Anklagemyndigheden skal nemlig have rettens endelige ord for, at de må holde oplysningerne hemmelige for de tiltalte og forsvarsadvokaterne, og det har de glemt i den her sag.

Og ifølge Henrik Stagetorn betyder det, at man i værste tilfælde nu risikerer, at sagen skal starte forfra, hvis det viser sig, at oplysningerne er væsentlige for sagen. Det skulle nemlig ifølge ham have været diskuteret på det møde, som aldrig blev holdt.

»Der findes sager, der er gået om, fordi man har glemt det. Så nu må vi se, hvad det er, som politiet kommer med. Alt er åbent,« siger han til B.T. Aarhus.

Ligesom anklagemyndigheden kender han endnu ikke det fulde materiale, og ved derfor ikke, om det får betydning for sagen, men han fortæller, at det er en meget bemærkelsesværdig situation.

»Det er yderst usædvanligt. Det skulle jo have været i retten senest fire uger før sagens begyndelse. Jeg har aldrig før hørt om, at man har glemt det, « lyder det fra ham.

Han har derfor også en idé om, at der kan ligge nogle vigtige oplysninger gemt i materialet.

»Der har været så meget bøvl med at få den her sag berammet, så jeg forestiller mig, at der ligger noget af en vis interesse, siden at man vælger at sige, at man skal stoppe sagen,« siger han.

Anklagemyndigheden oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse nærmere om materialet.

Specialanklager Birgitte Ernst kan dog fortælle, at det er første gang, at de står i en situation som denne, og de derfor er ekstra forsigtige.

Mener I, at der er risiko for, at det er væsentligt materiale for sagen?

»Når vi ikke ved, hvad materialet indeholder, så kan vi ikke afvise, at noget af det kan få betydning,« siger hun.

Hun mener dog ikke, at der er risiko for, at sagen skal starte helt forfra.