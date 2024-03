I slutningen af september 2023 kom Pia Stemann en aften kørende i Store Merløse på Sjælland, da hun fik det lange lys af en bilist i den modsatte vejbane.

Da hun kom tættere på bilen, blev hun mødt af et syn, hun ikke havde oplevet før:

Der lå et stort træ på tværs af begge vejbaner.

Ingen bilister kunne passere, så Pia Stemann og flere andre måtte i den sene nattetime vente på, at en tilfældig borger kørte hjem, hentede en motorsav og fik savet træet i flere stumper.

I alt tog det en halv time, før Pia Stemann kunne køre videre. I mellemtiden havde flere på stedet kontaktet politiet, men ordensmagten »havde ikke tid«, lød det.

»Vi syntes, at det var besynderligt, for det var jo meget tydeligt, at træet var savet over. Og der var endda to, der kontaktede dem,« siger Pia Stemann.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anholdt i sidste uge seks unge mænd og sigtede dem for drab, efter en 55-årig mand natten til onsdag blev dræbt, da et fældet træ landede på hans bil i Sorø.

De seks unge mænd i 20 års-alderen blev løsladt efter et langvarigt grundlovsforhør, men er fortsat sigtet for drab.

Den 55-årige efterskolelærer, der natten til onsdag blev dræbt i sin bil af et faldende træ ved Sorø, var meget vellidt og inkarneret FCK-fan. Foto: Privat

Nu kan B.T. fortælle, at politiet cirka en måned efter Pia Stemanns oplevelse tilbage i september igen fik mulighed for at prioritere det fældede træ i Store Merløse.

Det skete, da de var ude hos Jan Eskehøj Jessen 27. oktober 2023 til anmeldelsen om endnu et træ, der var blevet fældet med en motorsav – og herefter efterladt på vejen.

Den nye episode skete på Jan Eskehøj Jessens grund, og han hørte selv motorsaven, da han lå og puttede sine børn.

Gerningsmanden – eller mændene – nåede at stikke af, så Jan Eskehøj Jessens kone, Linda, lavede straks et opslag i den lokale Facebook-gruppe, hvor hun fortalte om den ubehagelige episode og advarede andre.

Her ses alle de tilfælde med fældede træer, der er havnet midt på en vejbane. Tilfældene strækker sig fra efteråret og frem til i onsdags.

Og dér strømmede det hurtigt ind med billeder og beskrivelser fra andre, som havde oplevet at støde på lignende fældede træer på vejene.

En af dem var Pia Stemann.

Hun skrev en kommentar med billeder af træet fra Store Merløse på opslaget, mens Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var ude hos Jan Eskehøj Jessen og Linda Eskehøj Jessen.

Derfor viste de også Pia Stemanns kommentar og de dertilhørende billeder til betjentene, der efterfølgende fik Jan Eskehøj Jessen til at sende skærmbilleder af kommentarerne fra opslaget på Facebook-gruppen.

Men Pia Stemann blev aldrig kontaktet af politiet.

»Jeg har ikke hørt noget, og det undrer mig faktisk. Linda skrev jo i opslaget, at politiet var derude hos dem, og at hun viste dem mine billeder af det fældede træ, så jeg tænkte: Ok, nu er det sket flere gange – så viser de nok interesse for træet i Store Merløse,« siger Pia Stemann og fortsætter:

»Man kan da spekulere i, om de havde kunnet finde spor derude og dermed havde opklaret det dengang. Det er ikke til at vide.«

Her ses et af de billeder fra Store Merløse, som politiet modtog hos Jan og Linda.

Samme undren er at finde hos Jan Eskehøj Jessen, der har svært ved at forstå, hvorfor politiet ikke har kontaktet Pia.

»Jeg synes, det er ufuldstændigt arbejde. Hvis man står med to forskellige episoder, hvor der er blevet fældet et træ med vilje, så er det jo ret alvorligt, og så sørger man vel for at afdække begge ting? Jeg forstår det ikke,« siger Jan Eskehøj Jessen.

Der er det specielle ved de to hændelser i Store Merløse og Munke Bjergby, at de er tilknyttet to forskellige politikredse.

Store Merløse hører under Midt- og Vestsjællands Politi, mens Munke Bjergby hører under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det var altså betjente fra sidstnævnte politikreds, der modtog skærmbillederne fra Jan og Linda Eskehøj Jessen, så derfor har B.T. spurgt, om de kan bekræfte, at de modtog dem, og om de sendte dem videre til Midt- og Vestsjællands Politi.

Politikredsen vil dog kun bekræfte, »at man har modtaget en anmeldelse«.

Midt- og Vestsjællands Politis politiinspektør, Paw Kaltoft, oplyser i dag til B.T., at man »skønnede rigtigt dengang, men at man med de nye oplysninger i sagen skulle have set sagen i et andet lys«.

Han vil dog ikke svare på, hvorfor man ikke har kontaktet Pia Stemann.

»Jeg kan ikke kommentere enkeltsager, fordi der pågår en efterforskning,« lyder det.

Men tager man sagerne seriøst nok, hvis man ikke kontakter en person, der har delt billeder af et lignende tilfælde?

»Jeg vil og kan ikke tage stilling til, hvad en anden politikreds har lagt til grund for en vurdering. Og nej, jeg vil ikke be- eller afkræfte, om vi har modtaget skærmbillederne.«

